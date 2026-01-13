JPMorgan en hausse après la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de JPMorgan Chase JPM.N augmentent de 2 % à 330,8 $ avant le marché

** Le bénéfice de JPM au 4ème trimestre a chuté à 13 milliards de dollars, soit 4,63 dollars par action, contre 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, un an plus tôt

** Le bénéfice de la société comprend une provision de 2,2 milliards de dollars liée au rachat du programme de cartes de crédit d'Apple

** Si l'on exclut cette provision, le bénéfice de JPM s'élève à 14,7 milliards de dollars, soit 5,23 dollars par action

** L'action de JPM a augmenté de plus de 34 % en 2025