JPMorgan en hausse après la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 12:54

13 janvier - ** Les actions de JPMorgan Chase JPM.N augmentent de 2 % à 330,8 $ avant le marché

** Le bénéfice de JPM au 4ème trimestre a chuté à 13 milliards de dollars, soit 4,63 dollars par action, contre 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, un an plus tôt

** Le bénéfice de la société comprend une provision de 2,2 milliards de dollars liée au rachat du programme de cartes de crédit d'Apple

** Si l'on exclut cette provision, le bénéfice de JPM s'élève à 14,7 milliards de dollars, soit 5,23 dollars par action

** L'action de JPM a augmenté de plus de 34 % en 2025

