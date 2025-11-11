JPMorgan emploie 120 personnes dans sa banque de détail numérique en Allemagne et prévoit d'augmenter ce nombre au fil du temps

JPMorgan JPM.N a transféré 120 employés de sa future banque de détail numérique dans son nouveau siège central de Berlin et prévoit d'embaucher d'autres personnes dans les années à venir dans un bâtiment pouvant accueillir 400 personnes.

La banque, qui lancera sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au deuxième trimestre de l'année prochaine, a officiellement ouvert le bureau de Berlin mardi, bien que le personnel ait emménagé il y a quelques semaines.

"Chase... prévoit de continuer à embaucher dans les années à venir", a déclaré la banque dans un communiqué.

L'arrivée de JPMorgan sur le marché allemand de la banque de détail marque une avancée audacieuse sur le marché bancaire déjà très encombré de la plus grande économie d'Europe.

Le bureau accueillera également du personnel d'autres départements, mais il est principalement destiné à la banque de détail.

JPMorgan est déjà l'une des plus grandes banques d'Allemagne, attirée par son importante clientèle fortunée, son environnement réglementaire stable et sa scène fintech.

La semaine dernière, le BaFin, l'organisme allemand de surveillance financière, a déclaré qu'il avait infligé à JPMorgan SE, basée à Francfort, l'amende la plus élevée de son histoire , soit 45 millions d'euros, pour des manquements en matière de prévention du blanchiment d'argent.