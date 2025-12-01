JPMorgan double ses activités en Suisse en ciblant les clients fortunés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Oliver Hirt

JPMorgan JPM.N a doublé ses activités de banque privée en Suisse entre 2020 et 2024 et vise à faire de même d'ici 2030 en ciblant les personnes les plus riches du pays, a déclaré un cadre supérieur de la banque américaine.

"Notre ambition en tant que société est d'être la première banque internationale en Suisse, et oui, avec une forte empreinte dans l'espace ultra-high-net-worth", a déclaré à Reuters Matteo Gianini, responsable de la banque privée suisse de JPMorgan.

Gianini n'a pas divulgué de chiffres exacts, mais JPMorgan gérait 55,6 milliards de dollars d'actifs de banque privée suisse à la fin de 2024, dont une grande partie provenait de clients nationaux.

Les actifs sous gestion ont augmenté d'environ 15 % par an ces dernières années, grâce à l'afflux d'argent frais et à la hausse des marchés. Rien qu'en 2025, les actifs des clients ont augmenté de près de 20 %, dont plus de la moitié grâce à l'afflux net d'argent frais.

"L'année 2025 a été la meilleure année jamais enregistrée en termes de croissance et d'afflux net d'argent frais", souligne Gianini.

JPMorgan vise à maintenir son rythme de croissance et à dépasser la tendance générale du secteur.

Le Boston Consulting Group s'attend à ce que la gestion de fortune onshore en Suisse pour les clients disposant d'un patrimoine total investissable d'au moins 20 millions de francs suisses (25 millions de dollars) ne progresse que de 3,9 % par an jusqu'en 2029.

Les clients de JPMorgan détiennent généralement au moins 10 millions de francs suisses d'actifs investissables.

La banque investit également massivement dans la technologie et la cybersécurité, allouant plus de 18 milliards de dollars par an dans le monde entier à la technologie, a déclaré Diane Debiais, responsable des investissements de JPMorgan en Suisse.

À la suite du rachat du Crédit suisse par UBS en 2023, de nombreux clients ont cherché à se diversifier entre les banques - une tendance sur laquelle JPMorgan espère capitaliser.

Pour soutenir son expansion, la banque a augmenté son personnel à Zurich et à Genève de 30 % cette année et prévoit de plus que doubler ses effectifs d'ici 2030.

(1 $ = 0,8023 franc suisse)