JPMorgan devrait faire état d'une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au premier trimestre

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13 avril - ** Les actions de JPMorgan JPM.N sont en hausse lundi avant la publication du rapport financier du premier trimestre, prévue avant l'ouverture du marché mardi

** Wall Street prévoit que la plus grande banque américaine publiera un BPA ajusté de 5,45 $ contre 4,91 $ au 1er trimestre 2025 sur un chiffre d'affaires de 49,17 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de 6,5 % par rapport aux 46,01 milliards de dollars de l'année précédente, d'après les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA et les revenus de JPM ont toujours dépassé les attentes

** Les revenus nets d'intérêts devraient augmenter à 25,30 milliards de dollars, contre 23,27 milliards de dollars l'année précédente ** Alors que les transactions devraient stimuler les bénéfices des banques au premier trimestre, les investisseurs devraient également surveiller les commentaires de JPM et d'autres banques pour évaluer l'impact de la guerre entre les États-Unis et l'Iran . Le concurrent Goldman Sachs GS.N a affiché lundi une augmentation de ses bénéfices au 1er trimestre grâce à la force des transactions par rapport à la faiblesse des revenus fixes, des devises et du négoce des matières premières. Citant la complexité de la géopolitique, le directeur général de GS a déclaré qu'une "gestion disciplinée des risques" était nécessaire ** Depuis le début de l'année, les actions de JPM ont baissé de ~3,5 % après les gains des trois dernières années, tandis que l'indice S&P 500 des services financiers .SPSY a perdu ~6,3 % depuis le début de l'année et que l'indice Dow Industrials.DJI a baissé de ~0,1 %

** L'action JPM s'est échangée pour la dernière fois à 311 $ contre une prévision médiane de 329 $, en baisse par rapport à 345 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 27 notations d'analystes: 2 " achat fort ", 13 " achat " et 12 " maintien "

** Les options JPM impliquent un mouvement de 3,5 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est plus que le mouvement moyen de l'action de 3,1 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres