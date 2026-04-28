JPMorgan devient partenaire mondial des Jeux olympiques de 2028 et des Jeux olympiques d'hiver de 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé mardi un partenariat avec le Comité international olympique pour les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028, ainsi que pour les Jeux d'hiver des Alpes françaises 2030.

Selon le CIO, la société est la première banque à devenir partenaire mondial des Jeux olympiques. Elle sera la banque officielle de l'équipe olympique américaine aux Jeux de Los Angeles et partenaire fondateur des Jeux LA28.

Les parties n'ont pas divulgué les montants des engagements financiers. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que les athlètes olympiques et paralympiques sont également des clients et des employés. La société proposera des ateliers sur la santé financière aux athlètes via une plateforme du CIO.

“Nous assurons les services bancaires aux communautés où ils vivent, finançons les installations où ils s'entraînent, les aidons à créer des entreprises et à planifier leur avenir”, a-t-il déclaré.

À Los Angeles, JPMorgan compte 5 millions de clients particuliers, 589.000 clients de petites entreprises et 6.000 employés.

JPMorgan Chase emploie plus de 1.000 personnes en France, où elle est implantée depuis 1868.