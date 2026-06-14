L'Écosse frustre Haïti à l'expérience

Victorieuse d'une valeureuse sélection haïtienne, l'Écosse repart de Boston avec trois points dans la poche (1-0) et la tête du groupe C. Surprise !

Haïti 0-1 Écosse

But : McGinn (29 e ) pour l’Écosse

Bonne nouvelle: un match disputé au Gillette Stadium ne doit pas forcément être rasoir. Étonnante affiche entre deux nations que rien ne relient, ce Haïti-Écosse fut pourtant ce que l’on appelle « une bonne rencontre de Mondial », avec de l’intensité comme fil rouge, un certain sens du déséquilibre, et une victoire acquise au bout du tout par des écossais plus bousculés qu’on aurait pu l’attendre. Haïti, troisième communauté étrangère de Boston, retrouvera demain son camp de base à New-York avec le sentiment du boulot bien fait, mais sans doute la sensation d’être passé à côté d’un sacré frisson au classement de ce groupe C, au regard du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1) un peu plus tôt dans la soirée. Attention, ces types-là ont du ballon.…

Par Théo Denmat, au Gillette Stadium (Boston) pour SOFOOT.com