JPMorgan construit une tour de plusieurs milliards de livres à Canary Wharf, à Londres

Le bâtiment sera l'une des plus grandes tours d'Europe

Selon la banque de Wall Street, le projet contribuera à hauteur de 13 milliards de dollars à l'économie locale

La tour sera conçue par Foster + Partners, architecte de son siège social new-yorkais.

La décision est une grande victoire pour le quartier de Canary Wharf

JPMorgan Chase & Co JPM.N va construire une tour dans le quartier financier de Canary Wharf à Londres, dévoilant jeudi des plans d'investissement de plusieurs milliards de livres sterling à la suite d'un budget visant à stimuler les finances et la croissance de la Grande-Bretagne.

La banque a déclaré que le projet apporterait 9,9 milliards de livres (13,1 milliards de dollars) sur six ans à l'économie locale - y compris le coût de la construction - et créerait 7 800 emplois.

"La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur essentiel qui nous a aidés à prendre cette décision", a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan, après avoir fait l'éloge du budget présenté mercredi par Rachel Reeves, ministre britannique des finances, qui a épargné aux banques de nouvelles taxes.

Rachel Reeves a déclaré que cette décision était un "vote de confiance de plusieurs milliards de livres dans l'économie britannique".

LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DU ROYAUME-UNI SERA L'UN DES PLUS GRANDS D'EUROPE

Le bâtiment prévu de 3 millions de pieds carrés (280 000 mètres carrés) représentera plus du double de la surface du plus haut bâtiment britannique actuel, The Shard à Londres, avec environ 1,3 million de pieds carrés.

Il couvrirait également plus d'espace que le siège mondial de JPMorgan, récemment achevé, d'une superficie de 2,5 millions de pieds carrés, situé sur la Park Avenue de New York .

Une source au fait du projet a déclaré que sa construction coûterait quelques milliards de livres et que les plans étaient encore en cours de finalisation, notamment en ce qui concerne la hauteur.

La décision de JPMorgan de rester à Canary Wharf est une grande victoire pour le quartier financier, qui a eu du mal à retenir ses locataires après la pandémie de COVID-19. Le quartier connaît aujourd'hui un regain d'activité, car de plus en plus d'entreprises, dont JPMorgan, incitent leur personnel à revenir au bureau . La banque a été l'une des plus fermes, exigeant de son personnel qu'il revienne cinq jours par semaine.

Reuters a rapporté l'année dernière que la banque évaluait les options à Londres après avoir dépassé la taille de sa tour actuelle de 33 étages à Canary Wharf, y compris un déménagement dans la City de Londres, plus centrale.

La nouvelle tour accueillera jusqu'à 12 000 employés, a déclaré JPMorgan.

UN VOTE DE CONFIANCE

JPMorgan a déclaré que l'investissement restait soumis à la condition que l'environnement commercial reste positif au Royaume-Uni. Le budget britannique, qui prévoit une augmentation des impôts , a réduit l'incertitude à court terme pour l'économie, mais n'a pas modifié les prévisions de JPMorgan selon lesquelles les rendements des obligations d'État britanniques augmenteraient l'année prochaine, a déclaré séparément son responsable de la stratégie des taux européens jeudi.

Si l'investissement se déroule comme prévu, il s'agirait d'une importante victoire post-Brexit pour Londres, après que certaines sociétés financières ont été contraintes de déplacer des milliers de postes vers l'Union européenne pour servir ces clients.

PLANS DE LA NOUVELLE TOUR SUR LES RIVES DE LA TAMISE

JPMorgan construit la tour sur un site connu sous le nom de "Riverside South" qu'elle a acheté en 2008 à l'ouest du domaine de Canary Wharf, sur les rives de la Tamise.

JPMorgan avait initialement prévu de construire un nouveau siège social au Royaume-Uni sur ce site, mais elle a abandonné ce projet après la crise financière mondiale, préférant s'installer dans les anciens bureaux de Lehman Brothers.

JPMorgan est devenue trop grande pour cette tour de 1,1 million de pieds carrés, en partie à cause de l'expansion de la branche britannique de la banque de détail Chase, qui est en concurrence avec des prêteurs locaux comme Lloyds et Barclays sur les comptes courants et les cartes de crédit.

La nouvelle tour sera conçue par Foster + Partners, le cabinet fondé par le célèbre architecte Norman Foster, qui a également conçu le siège new-yorkais de JPMorgan.

Shobi Khan, directeur général du Canary Wharf Group (CWG), a déclaré qu'il s'agissait d'un "moment décisif" pour le quartier, ajoutant que 2025 devrait être sa meilleure année pour la location depuis plus d'une décennie.

La plupart des nouvelles constructions à Canary Wharf ont été résidentielles ces dernières années, et le taux d'inoccupation des bureaux dans la zone élargie des Docklands, de 15 %, est supérieur à la moyenne londonienne de 10,4 %, selon les données de CoStar.

JPMorgan est conseillée par l'ancien président de CWG, George Iacobescu, qui, selon Reuters, a également conseillé la semaine dernière le fonds de richesse du Qatar sur la manière de réorganiser la tour HSBC voisine une fois que cette banque aura déménagé en 2027.

Les nouveaux plans comprennent également un parc public et divers aménagements pour le personnel de JPMorgan, notamment des terrasses sur le toit, des espaces de bien-être, des salles de soins infirmiers, des restaurants et des cafés, a déclaré la banque.

Goldman Sachs , sa rivale à Wall Street, a également annoncé jeudi qu'elle agrandirait son bureau de Birmingham, en Grande-Bretagne, et qu'elle y embaucherait 500 personnes afin de doubler ses effectifs dans la ville au cours des prochaines années.

(1 dollar = 0,7548 livre)