JPMorgan confirme son conseil sur Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:03
Le bureau d'études souligne que, malgré un EBITA 2025 inférieur aux attentes et une légère baisse des estimations de BPA 2026-2030 (-2% à -3% par an), le groupe devrait conserver la croissance la plus rapide du secteur défense européen sur la période.
JPMorgan estime ainsi que le potentiel reste "significatif" avec environ 30% de hausse implicite, mais que "l'exécution est désormais le point clé" pour atteindre les objectifs 2030, notamment un chiffre d'affaires de 50 MdsEUR et une marge EBITA supérieure à 20%.
La note met aussi en avant les progrès dans les contrôles financiers, l'intégration du chantier naval NVL (acquis pour 1,5 MdEUR) et une chaîne d'approvisionnement sécurisée, tout en précisant que des retards liés aux décisions gouvernementales pourraient décaler certaines ventes.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 13:03:00.
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