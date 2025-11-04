JPMorgan Chase répond au gouvernement sur les politiques d'accès équitable aux services bancaires

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré dans un document réglementaire mardi qu'elle répondait aux demandes des autorités gouvernementales et d'autres parties concernant les politiques et les processus de la banque relatifs à l'accès équitable aux services bancaires.