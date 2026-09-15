JPMorgan Chase progresse légèrement après sa mise à jour sur les activités de banque d'investissement et de transactions au T3

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15 septembre - ** L'action de JPMorgan Chase JPM.N , la plus grande banque américaine, progresse de 0,4 % à 351,49 dollars

** JPM s'attend à ce que les commissions de banque d'investissement et les revenus de transactions du troisième trimestre progressent de 15 à 19 %, a déclaré le coprésident Doug Petno lors de la Barclays Global Financial Services Conference

** "L'activité de transactions est assez soutenue. Elle est en grande partie liée à la vigueur et à la résilience des consommateurs américains, à la diversité de l'économie américaine, ainsi qu'à d'autres forces structurelles importantes à l'œuvre", a déclaré M. Petno

** Sur 26 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 11 "conserver"; objectif de cours médian: 371 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action JPM affichait une hausse de 8,7 % depuis le début de l’année