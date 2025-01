JPMorgan Chase: Daniel Pinto va quitter le poste de COO information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a annoncé mardi la nomination de Jennifer Piepszak en tant que directrice générale déléguée (COO), un poste auquel elle remplacera Daniel Pinto qui quittera la banque d'affaires américaine fin 2026 après plus de 40 ans passés au sein de la firme.



Le cadre dirigeant conservera ses fonctions de directeur général délégué (COO) jusqu'au 30 juin, afin d'assurer une transition 'efficace' au cours des prochains mois.



Jennifer Piepszak, dont la nomination est à effet immédiate, était jusqu'ici co-directrice générale de la branche de banque de financement et d'investissement (CIB).



Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable des activités ayant trait à la technologie, aux opérations, aux questions administratives, à la stratégie d'entreprise, à la diversité, à l'égalité et à l'inclusion.



Elle chapeautera aussi les centres opérationnels sur lesquels s'appuie l'établissement en Inde et aux Philippines, qui emploient au total plus de 80.000 personnes.





