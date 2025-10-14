JPMorgan bénéficie de sa bonne performance dans le courtage et la banque d'investissement

(AOF) - JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre grâce au courtage et à la banque d'investissement. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en progression de 12%, à 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action. Les analystes anticipaient seulement 4,85 dollars. JPMorgan a profité d'une progression de 9% des revenus ajustés à 47,12 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts sont en hausse de 2%, à 24,1 milliards de dollars. Le marché visait 45,48 milliards de dollars de revenus ajustés.

Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 14%, à 2,70 milliards de dollars.

Toujours très surveillés, les revenus tirés des activités de marché ont augmenté de 15%, à 8,9 milliards de dollars. Le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré des revenus en hausse de 21%, à 5,61 milliards de dollars. Le marché visait 5,33 milliards. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont progressé de 33%, à 3,33 milliards de dollars, sachant que les attentes étaient de 3,04 milliards de dollars.

