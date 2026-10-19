JPMorgan annonce 5 milliards de dollars d'investissements dans des entreprises essentielles à la sécurité nationale des États-Unis

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par Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré avoir investi 5 milliards de dollars en fonds propres dans des secteurs essentiels à l’économie et à la sécurité nationale des États-Unis, alors que les banques cherchent à tirer parti de la demande croissante en matière d’industrie manufacturière nationale, d’infrastructures énergétiques et de résilience des chaînes d’approvisionnement.

L'établissement bancaire a également annoncé avoir financé environ 230 milliards de dollars dans le cadre de son initiative "Security and Resiliency Initiative" depuis le lancement de cette initiative il y a un an , lorsqu'il s'était engagé à financer 1.500 milliards de dollars d'investissements américains au cours de la prochaine décennie, notamment dans le domaine de la sécurité nationale.

Les grandes banques américaines investissent déjà dans la demande croissante de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, de minéraux critiques et de modernisation des infrastructures énergétiques, l’administration du président Donald Trump ayant donné la priorité au développement des infrastructures américaines afin de réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères dans divers secteurs, notamment ceux de l’énergie propre et des terres rares.

JPMorgan a indiqué que ses propres investissements avaient soutenu des entreprises dans des secteurs tels que l’industrie de pointe, l’énergie, les chaînes d’approvisionnement et les technologies liées à la défense.

Les investissements en capital de la banque portent sur des entreprises en phase de démarrage, de croissance et de maturité, a-t-elle précisé, y compris de nouveaux investissements dans les technologies de défense de nouvelle génération, le stockage décentralisé par batterie, la fabrication automatisée et les technologies de pointe.

"Dans la prochaine étape, nous allons nous concentrer sur l’expansion des capacités industrielles, le renforcement des chaînes d’approvisionnement et le soutien aux industries qui façonneront la résilience économique à long terme et la sécurité nationale", a déclaré Jay Horine, responsable de l’initiative "Sécurité et résilience" chez JPMorgan Chase Global Banking.

D’autres banques travaillent également sur des initiatives similaires. Bank of America BAC.N a annoncé en août son intention d’investir 250 milliards de dollars d’ici juillet 2027 pour soutenir des projets américains dans les domaines du numérique et des infrastructures.

Morgan Stanley MS.N a également déclaré qu’elle faciliterait environ 1.500 milliards de dollars d’investissements au cours de la prochaine décennie pour des projets technologiques et d’infrastructure.