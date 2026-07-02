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JPM s'attend à ce que le secteur des vêtements de sport dans l'UE connaisse un nouveau trimestre difficile et privilégie Adidas et On
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** J.P. Morgan s'attend à ce quele secteur européen des articlesde sportconnaisse un nouveau trimestre difficile, les pressions liées aux promotions continuant de peser sur l'activité , même si cet effet est en partie compensé par la Coupe du monde en cours **Sur la base de ses enquêtes auprès des distributeurs et d’une extrapolation à partir des récents résultats des entreprises de biens de consommation, JPM estime que l’Europe sera plus touchée que les États-Unis par le conflit au Moyen-Orient en raison de la baisse des dépenses de consommation etde la fréquentation ** Bien qu’ilcontinue de percevoir un risque lié à la mise en œuvre du redressement chez Puma PUMG.DE et JD Sports JD.L , la société de courtage note que les attentes ont été revues à la baisse, offrant ainsi une certaine protection contre les baisses ** JPM réitère sa recommandation « neutre » sur JD Sports, estimant que le contexte promotionnel et l’exposition importante à Nike NKE.N continueront de peser sur ses perspectives de bénéfices ** La société de courtage attribue également la note « neutre » à Puma pour la première fois, estimant que les risques de baisse pesant sur le titre sont largement pris en compte dans le cours à court terme ** JPM s’attend à ce qu’Adidas ADSGn.DE et On 49G.BN se démarquent dans un contexte sectoriel morose, en conservant une dynamique solide grâce à une croissance régulière des bénéfices au cours des prochains trimestres, ce qui devrait soutenir uneréévaluation à la hausse des deux sociétés ** Il attribue à ces deux fabricants de vêtements de sport une recommandation « surpondérer »

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