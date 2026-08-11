JPM attribue à Take-Two la recommandation "surpondérer", porté par la sortie prévue de GTA VI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action Take-Two Interactive Software TTWO.O progresse de 0,6 % à 255,00 $ en pré-ouverture

** J.P. Morgan attribue à TTWO la note "surpondérer" et un objectif de cours de 310 $, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 22 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La sortie prochaine de GTA VI sur consoles, prévue le 19 novembre, est considérée comme une opportunité majeure et les prévisions de TTWO concernant les réservations nettes pour l’exercice 2027 sont jugées "prudentes" par la société de courtage

** JPM estime qu’une "part significative" des dépenses de TTWO est liée à GTA VI, ce qui pèsera sur les marges brutes à court terme, avec un creux probable au troisième trimestre

** "Nous ajoutons l’action TTWO à la liste des valeurs phares des analystes de J.P. Morgan en tant qu’idée de croissance" – société de courtage

** 31 des 33 sociétés de courtage attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, deux la note "conserver" et leur objectif de cours médian est de 289,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 1 % depuis le début de l’année