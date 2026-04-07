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JP Morgan signale des vents contraires pour les services pétroliers en raison du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** La société de courtage J.P. Morgan affirme que la guerre en Iran détériore les perspectives des services pétroliers; elle signale que Baker Hughes BKR.O a été touchée

** Les dépenses en amont ont été remodelées, ce qui entraîne des vents contraires pour l'industrie

** ajoute que Baker Hughes BKR.O pourrait subir une baisse de revenus de 60 millions de dollars dans son secteur des services et équipements pour champs pétroliers (OFSE) au cours du premier trimestre

** Par conséquent, 50 % à 60 % de la baisse des revenus devrait se répercuter directement sur les bénéfices

** JPM prévoit que la croissance continue du segment des technologies industrielles et énergétiques compensera les vents contraires de l'OFSE

** La société de courtage indique que les perspectives de Halliburton HAL.N pour le premier trimestre restent inchangées, reflétant des perspectives prudentes

** Le courtier ajoute que l'Amérique du Nord semble plus à l'abri du conflit, mais que dans la pratique, les opérateurs restent prudents et s'abstiennent de toute nouvelle activité jusqu'à ce que la situation devienne plus claire

** JPM réduit ses perspectives pour le second semestre dans tous les segments en raison du conflit, les marges d'achèvement et de production ayant été réduites de 20,7 % en 2023 à 16,6 % en 2025 malgré les efforts de redressement des prix

** « Le principal joker pour les bénéfices du second semestre 2026, pour l'ensemble de notre couverture des services pétroliers, reste l'intégrité des infrastructures énergétiques critiques », a déclaré JP Morgan.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
60,7000 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
37,830 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
110,42 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
114,96 USD Ice Europ +2,09%
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