JP Morgan se reconnecte à Nexans

Nexans est entouré à la Bourse de Paris ( 3,76%, à 137,90 euros), même s'il a perdu une partie de son avance après avoir été jusqu'à gagner 7,37% à l'ouverture. Le titre, qui a déjà progressé de 2,86%, est soutenu aujourd'hui par le relèvement de recommandation de JP Morgan.

Pour la banque américaine, Nexans a transformé son portefeuille pour devenir un "pure player" ou entreprise spécialisée dans l'électrification, ce qui a entraîné une croissance des résultats et du chiffre d'affaires plus lente que celle de ses pairs, notamment en raison de plusieurs cessions (environ un tiers des revenus de 2021).

Le programme de cessions s'est achevé en juillet 2026, avec 18 mois de retard sur le plan initial remarque JP Morgan qui table désormais sur une accélération de la croissance des bénéfices, tirée par le segment Transmission et l'extension des capacités dans la Distribution.

Des objectifs 2028 atteignables

En novembre 2024, lors d'une journée investisseurs, le spécialiste de l'électrification durable avait indiqué viser un Ebitda ajusté de 1,075 à 1,225 milliard d'euros d'ici 2028 en incluant de futures opérations de croissance externe. Depuis les acquisitions de Cables RCT, Electro Cable et Republic Wire, JP Morgan pense que le groupe peut atteindre ses objectifs 2028 de manière organique, et que de futurs rachats complémentaires pourraient offrir un potentiel de hausse supplémentaire par rapport aux objectifs 2028. La banque américaine table sur un Ebitda ajusté de 1,1 milliard d'euros en 2028, soit 6% de plus que le consensus Bloomberg.

JPMorgan relève ses perspectives, sa recommandation et sa cible de cours

Après la publication des résultats du premier semestre, les analystes ont rehaussé leur prévision d'Ebitda ajusté pour 2026, 2027 et 2028, de respectivement 3,4 et 6%, ce qui les place 4,3 et 6% au-dessus du consensus Bloomberg. Avec un profil de risque/rendement attractif, leur recommandation passe de neutre à surpondérer sur l'action Nexans, avec une cible de cours à décembre 2027 relevée de 160 à 183 euros, soit un potentiel de hausse de 37,70 par rapport à la clôture de mardi.