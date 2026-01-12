JP Morgan rétrograde OneMain à 'sous-pondérer'; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du fournisseur de prêts personnels OneMain Holdings OMF.N chutent de 5,4 % à 67 $ dans les premiers échanges

** JP Morgan rétrograde l'action de "neutre" à "sous-pondéré"

** Augmente les prévisions à 65 $ à partir de 59 $, soit une baisse de 8,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Bien que nous reconnaissions les progrès de l'entreprise dans la réduction de son portefeuille d'anciens prêts et le resserrement de ses critères de crédit, nous pensons que les emprunteurs d'OMF pourraient faire face à des vents contraires croissants si les prix restent élevés et que la croissance des salaires reste modérée" - Maison de courtage

** Elle ajoute que le "panier" du consommateur non privilégié est potentiellement plus exposé si le coût des biens et services reste élevé

** 9 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 70 $ - données LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, OMF a progressé de 30,8 % au cours des 12 derniers mois