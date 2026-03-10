 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prix à la pompe: 6% des stations-service contrôlées vont être sanctionnées, selon le ministre du Commerce
information fournie par AFP 10/03/2026 à 09:43

Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, le 9 mars 2026 en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, le 9 mars 2026 en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le ministre du Commerce Serge Papin a indiqué mardi qu'environ 6% des stations-service contrôlées à date dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe allaient être sanctionnées.

"Le Premier ministre avait lancé 500 contrôles. On est pratiquement à la moitié. (...) Sur 231 contrôles, il y a eu 6% de procès verbaux, donc de sanctions", a indiqué Serge Papin sur TF1 .

La ministre déléguée à l'Energie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a de son côté fait état d'"environ 16% d'anomalies, dont certaines, évidemment, ont été sanctionnées par des amendes", interrogée sur France 2.

Sébastien Lecornu avait annoncé dimanche "un plan exceptionnel de 500 contrôles" dans les stations-service par la répression des fraudes (DGCCRF) pour éviter les "hausses abusives des prix à la pompe".

Le bilan définitif de l'opération sera rendu public mercredi, a de nouveau affirmé Serge Papin mardi.

Certaines stations "avancent masquées", a expliqué le ministre du Commerce sur TF1, avec des prix indiqués sur le site internet "à 1,95 sur le gazole par exemple, et quand on arrive à la station, c'est 2,10, donc c'est pas normal".

Le gazole a dépassé lundi la barre symbolique des 2 euros le litre dans l'Hexagone, selon une moyenne calculée par l'AFP sur la base des données de quelque 9.400 stations-service transmises au gouvernement, un seuil inédit depuis l'été 2022.

"S'il y en a qui ne jouent pas le jeu, ils seront sanctionnés. Mais dans la grande majorité, les distributeurs aujourd'hui n'ont pas eu des gestes (...) qui iraient bien au-delà de l'évolution des cours. Mais on est extrêmement attentifs et s'il y a des brebis galeuses, il faudra bien évidemment les signaler", a souligné le ministre délégué à l'Industrie Sébastien Martin sur Public Sénat.

"Pour le moment, il y a aucun risque de pénurie", a-t-il ajouté.

Depuis le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, le gazole, carburant routier le plus consommé dans le pays, a pris 28 centimes au litre en France hexagonale, soit un bond de 16%.

Plusieurs partis politiques se sont émus ces derniers jours de cette hausse des prix, appelant à des mesures d'urgence, mais la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Brégeon, a estimé lundi qu'"il est trop tôt" pour parler de nouvelles aides à l'achat de carburant.

Selon Sébastien Martin, "s'il y a des mesures ciblées qui devaient être prises dans l'avenir parce que ce conflit venait à durer, alors il faudra y travailler, mais réagir de manière un peu épidermique et surtout très politique à quelques jours des élections municipales, ce n'est pas la politique du gouvernement".

Prix de l'energie
Ecowatt

Valeurs associées

TF1
7,215 EUR Euronext Paris +1,12%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank