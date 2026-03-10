Propos de Trump sur la fin de la guerre: les Bourses européennes rebondissent à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens rebondissent à l'ouverture mardi, saluant le net recul des prix du pétrole et du gaz après que le président américain Donald Trump a assuré lundi soir que la guerre au Moyen-Orient était "quasiment" finie.
Vers 8H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 1,91%, Londres 1,18%, Francfort 2,02% et Milan 2,47%.
Euronext CAC40
