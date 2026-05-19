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JP Morgan Chase passe sous les 5% de Viridien
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 09:03

Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 345 331 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 4,80% du capital et 4,79% des droits de vote de la société de produits et services géophysiques pour le secteur de l'énergie.

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