JP Morgan Chase passe sous les 5% de Viridien

Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 345 331 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 4,80% du capital et 4,79% des droits de vote de la société de produits et services géophysiques pour le secteur de l'énergie.