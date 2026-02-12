 Aller au contenu principal
JP Morgan Chase et UBS se renforcent au capital de Viridien
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 16:03

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 9 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien (anciennement CGG), au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 365 258 actions Viridien, soit 5,08% du capital et 5,07% des droits de vote de cette société spécialisée dans la géophysique.

De même, UBS AG a déclaré avoir dépassé individuellement, le même jour, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien et détenir 5,93% du capital et 5,91% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

