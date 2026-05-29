JP Morgan Chase et Barclays se renforcent au capital d'Ubisoft

JP Morgan Chase a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 21 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft et détenir, à cette date, indirectement 10,02% du capital et 9,05% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché. La banque américaine précise qu'elle n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination d'une personne comme administrateur.

De son côté, Barclays a déclaré avoir franchi en hausse, le même jour, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft et détenir, indirectement, 6,52% du capital et 5,89% des droits de vote, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.