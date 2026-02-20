 Aller au contenu principal
JP Morgan Chase dépasse les 5% du capital d'Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 13:45

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 février, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d' Air France-KLM , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 14 033 984 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 5,34% du capital et 3,74% des droits de vote de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.

AIR FRANCE - KLM
12,5350 EUR Euronext Paris -3,43%
