Patrick Balkany jugé en avril pour détournement de fonds publics

L'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany arrive au tribunale de Nanterre le 4 avril 2023 ( AFP / Emmanuel DUNAND )

L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, sera jugé la semaine du 7 avril pour deux dossiers distincts de détournement de fonds publics, a indiqué le tribunal de Nanterre à l'issue d'une audience de fixation vendredi.

La première affaire, qui a fait l'objet d'une enquête menée par un juge d'instruction, concerne des faits de janvier 2010 à mai 2015, à l'époque où M. Balkany était encore maire de cette ville cossue des Hauts-de-Seine.

Le parquet de Nanterre avait précisé dans un communiqué mi-janvier que le dossier débutait en décembre 2012 après un signalement de deux syndicats de policiers municipaux au parquet.

Une enquête est alors confiée à la brigade de répression de la délinquance économique de la police judiciaire parisienne. Une information judiciaire est ouverte en décembre 2013.

Mis en examen en juillet 2020 dans ce dossier, l'ancien édile est soupçonné d'avoir utilisé des policiers municipaux comme chauffeurs et des véhicules à des fins privées.

Le parquet avait précisé qu'un non-lieu avait été ordonné concernant des poursuites pour prise illégale d'intérêts et blanchiment, recel de ces mêmes chefs ainsi que complicité et recel de détournement de fonds publics.

M. Balkany sera également jugé pour le même type de faits ainsi que pour prise illégale d'intérêts dans un second dossier qui a fait l'objet d'une citation à l'issue d'une enquête préliminaire.

Selon Le Parisien, les faits concernent cette fois l'ancien directeur du développement économique de Levallois qui aurait continué à être rémunéré après avoir pris sa retraite en 2012.

"Nous serons présents à l'audience, aux côtés de Patrick Balkany, pour contester formellement ces accusations infondées et calomnieuses", ont réagi auprès de l'AFP Mes Robin Binsard et Romain Dieudonné, avocats de l'ancien maire.

Mi-janvier, le tribunal d'application des peines d'Evreux a accordé à Patrick Balkany, 77 ans, la libération conditionnelle pour les 18 mois de prison qui restaient à purger après sa condamnation en 2023 pour plusieurs délits financiers, une décision dont le parquet a fait appel.

Déclaré inéligible par la cour d'appel de Paris en 2023, l'ancien baron des Hauts-de-Seine, figure de la droite dans ce département à l'ouest de Paris, reste très impliqué dans la politique locale, à quelques semaines des élections municipales.