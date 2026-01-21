 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JP Morgan Chase dépasse les 10% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:30

JP Morgan Chase a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 16 janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de DBV Technologies , au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

La banque américaine a précisé détenir, indirectement, 23 754 896 actions DBV représentant autant de droits de vote, soit 10,08% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
3,800 EUR Euronext Paris +2,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank