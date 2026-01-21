JP Morgan Chase dépasse les 10% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:30
La banque américaine a précisé détenir, indirectement, 23 754 896 actions DBV représentant autant de droits de vote, soit 10,08% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies.
Valeurs associées
|3,800 EUR
|Euronext Paris
|+2,84%
