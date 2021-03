JP Morgan AM soutient des gérants alternatifs dirigés par des femmes et des minorités

(NEWSManagers.com) - JP Morgan Asset Management, branche de gestion d'actifs du groupe JP Morgan, a lancé, lundi 8 mars, le projet Spark. Cette initiative vise à allouer du capital à des fonds gérés par des gestionnaires alternatifs émergents, dirigés par des individus issus des minorités et par des femmes.

Dans un premier temps, JP Morgan AM va ainsi investir 25 millions de dollars dans cinq fonds ou plus. Cet investissement sera réalisé par un comité nouvellement établi et comprenant Jamie Kramer, responsable des solutions alternatives et président du comité; Lisa Coleman, responsable de la dette d'entreprise investment grade internationale; Megan McClellan, responsable de la dette privée; Brandon Robinson, directeur financier de JP Morgan Global Alternatives; et Lee Spelman, responsable des actions américaines. Le premier investissement a déjà été réalisé dans un fonds de capital-investissement américain dirigé par des femmes.

JP Morgan Global Alternatives, la filiale de gestion alternative de JP Morgan AM, s'est engagée à promouvoir la diversité, avec 45% de son comité opérationnel composé de personnes de couleur, femmes et membres de la communauté LGBT. En outre, 47% de ses encours sont gérés par des femmes ou des équipes dirigées par des femmes.