JOURNÉE DE transactions-Wall Street reprend des couleurs grâce à l'espoir d'une résolution de la guerre

Les actions en Asie et en Europe ont chuté lundi alors que la guerre contre l'Iran entrait dans sa deuxième semaine et que les prix du pétrole ont bondi de 30 % au-dessus de 100 dollars le baril. Mais Wall Street s'est redressée et le pétrole a ensuite chuté après que le président Donald Trump a indiqué que la guerre pourrait bientôt être terminée.

Dans ma chronique d'aujourd'hui , je mets la résistance de Wall Street sous la loupe. Alors que les ventes font boule de neige sur les autres marchés boursiers, pourquoi l'avalanche mondiale n'a-t-elle pas encore englouti les actions américaines? Existe-t-il des explications raisonnables ou la complaisance est-elle en train de s'installer?

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: L'Asie a été frappée, l'Europe a chuté, mais les principaux indices américains ont inversé leurs pertes initiales et ont terminé en hausse de 0,5 % à 1,4 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Neuf secteurs du S&P 500 sont en hausse, menés par la technologie +1,6%. Energie -1%. Caterpillar +3,5%, Nvidia +2,7%, Amgen +2%; Cisco -3%, Boeing -2,6%, IBM -2%

* FX: Le dollar augmente mais fait marche arrière en fin de journée aux États-Unis. Les devises EM rebondissent, BRL et ZAR +1,5%, bitcoin +3%.

* OBLIGATIONS: Les bons du Trésor américain sont mitigés, la courbe s'aplatit. Les obligations de la zone euro se redressent, les gilts britanniques se vendent.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole est en hausse de 4 à 7 %, après une hausse de 30 %, puis plonge de 7 % dans les échanges après le règlement. L'or baisse, mais les autres métaux précieux augmentent de 2 à 3 %.

Points de discussion d'aujourd'hui

* La paralysie des banques centrales

Il ne fait aucun doute que la flambée des prix du pétrole depuis l'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février a mis les banques centrales dans une situation peu enviable. Les pressions sur les prix s'intensifient clairement, mais l'impact d'un baril de pétrole à 100 dollars sur l'activité économique sera rude.

Faut-il augmenter les taux pour tuer l'inflation dans l'œuf ou adopter une attitude plus dovish face à la montée du chômage et au risque de récession? Aux États-Unis, le marché du travail était déjà fragilisé, l'épargne des ménages est épuisée, et maintenant les prix de l'essence s'envolent. L'augmentation des coûts d'emprunt pénalisera le consommateur moyen. Mais il en sera de même pour l'inflation.

* Pressions sur les prix avant la guerre

Avant même que la crise du Moyen-Orient n'éclate, les pressions sur les prix s'intensifiaient dans le monde entier. Les chiffres publiés lundi montrent que l'inflation des prix à la consommation en Chine a bondi en février pour atteindre son niveau le plus élevé depuis trois ans, que l'inflation au Mexique a dépassé l'objectif de la banque centrale et que les salaires réels au Japon ont augmenté pour la première fois en 13 mois.

Avec un pétrole qui a franchi la barre des 100 dollars le baril - et qui a considérablement augmenté par rapport à la même période de l'année dernière - les signaux d'inflation ne pointent que dans une seule direction. Les chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis pour le mois de février, qui doivent être publiés dans le courant de la semaine, devraient suivre la même voie et dépasser à nouveau les 3 %.

* Faut-il ou non puiser dans les réserves?

Les pays du monde entier cherchent soudain des moyens d'amortir le choc économique d'un pétrole à 100 dollars. La libération des réserves pétrolières d'urgence est une option évidente, mais il semble qu'elle ne sera pas utilisée tout de suite. Les pays du G7 en ont discuté lundi, mais affirment qu'il n'y a pas de déficit d'approvisionnement immédiat. Pas encore, en tout cas.

Ailleurs, la Chine a plafonné les prix des carburants, la Corée du Sud envisage une mesure similaire pour la première fois en 30 ans, et le Japon se prépare à une éventuelle libération de brut et pourrait puiser dans les réserves de liquidités mises de côté pour les dépenses d'urgence. Les autorités hésiteront à relever les taux d'intérêt et devront donc faire preuve d'inventivité.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Mouvements sur le marché de l'énergie

* Confiance des entreprises australiennes (Février)

* PIB du Japon (T4, révisé)

* Dépenses des ménages au Japon (Janvier)

* Allemagne commerce (Janvier)

* Ventes au détail du BRC au Royaume-Uni (Février)

* Le Trésor américain vend 58 milliards de dollars d'obligations à 3 ans lors d'une vente aux enchères

* Ventes de logements existants aux Etats-Unis (Février)

