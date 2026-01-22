JOURNÉE DE transactions-Vive le commerce du "TACO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les actions mondiales ont bondi jeudi après que le président américain Donald Trump a accepté un cadre d'accord sur le Groenland et retiré sa menace d'imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs nations européennes, tandis que les investisseurs ont également salué des données économiques américaines optimistes.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui , je me penche sur le récit "Sell America" qui revient en force et pose la question suivante: le programme politique belliqueux de M. Trump incitera-t-il le monde à réduire sa position "longue USA" de 27 000 milliards de dollars?

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Les marchés du monde entier sont en hausse. Wall Street progresse de 0,8%, Russell 2000 atteint un nouveau sommet, l'Europe connaît sa meilleure journée depuis deux mois, le Nikkei japonais +1,7%, la Bovespa brésilienne +2% à un nouveau sommet.

* SECTEURS/ACTIONS: Sept secteurs du S&P 500 augmentent, quatre baissent. Services de communication +1,6%, immobilier -1,1%. Meta +5,5%, General Electric -7,4%.

* CHANGE: Indice du dollar américain -0,5%. Les plus gros gains du G10 par rapport au billet vert sont l'AUD, le NZD, la SEK, la NOK, tous en hausse d'environ 1%.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains augmentent de 1 à 3 points de base. Les rendements des JGB baissent d'environ 5 points de base sur l'ensemble de la courbe, rattrapant une partie de l'effondrement récent.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole chute de ~2%, les métaux précieux se redressent fortement - l'or atteint un record au-dessus de 4 900 $/oz, l'argent +3%, le platine +6%.

Les points à retenir aujourd'hui

* Le retour du commerce "TACO

La chute de Trump sur le Groenland et la menace de nouveaux droits de douane sur l'Europe ont probablement plusieurs explications, mais l'une d'entre elles est certainement la réaction négative du marché américain en début de semaine, qui a vu Wall Street, les bons du Trésor et le dollar chuter tous ensemble de façon brutale.

À l'approche des élections de mi-mandat en novembre, la crise de l'accessibilité financière est une priorité. Les taux hypothécaires sont en baisse, mais ils n'ont pas été inférieurs à 6 % depuis 2022, et plus de la moitié des prêts hypothécaires actuels sont supérieurs à 6 % - la dernière chose que Trump souhaite, c'est une hausse des rendements à long terme et un effondrement du marché boursier. Il semble que l'idée selon laquelle "Trump se défile toujours" soit bien vivante.

* Le moteur de la croissance américaine

Malgré tous les grincements de dents concernant les guerres commerciales, l'inflation et les fractures géopolitiques mondiales, l'économie américaine semble plutôt robuste. Le PIB du troisième trimestre a été révisé à la hausse à un taux annualisé de 4,4 % jeudi, soit le rythme le plus rapide depuis deux ans et une forte augmentation par rapport aux 3,8 % du deuxième trimestre.

La croissance du quatrième trimestre semble encore plus forte, le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta prévoyant actuellement un taux de 5,4 %. De tels chiffres renforcent l'idée que les risques de croissance et d'inflation sont orientés à la hausse. Dans ce cas, pourquoi la Fed réduit-elle ses taux?

* Réunion de la Banque du Japon

La BOJ annonce sa dernière décision de politique monétaire vendredi. Le contexte ne pourrait être plus difficile: le yen est à des niveaux historiquement bas, le marché obligataire s'effondre, les rendements à long terme ont grimpé en flèche et le gouvernement veut accélérer les dépenses .

Le problème est que compenser tout cela par un resserrement agressif de la politique risque de torpiller le marché obligataire. Les marchés tablent sur une hausse de 25 points de base d'ici juillet et de seulement 20 points de base par la suite, ce qui n'est clairement pas suffisant pour soutenir le yen. Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Le Forum économique mondial de Davos. Parmi les intervenants figurent Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Christine Lagarde, présidente de la BCE

* Japon décision sur les taux d'intérêt

* Inflation au Japon (Décembre)

* Japon PMI (Janvier, flash)

* Production industrielle de Taïwan (Décembre)

* Ventes au détail au Royaume-Uni (Décembre)

* PMI britannique (Janvier, flash)

* Megan Greene, de la Banque d'Angleterre, prend la parole

* PMI de la zone euro (janvier, flash)

* Ventes au détail au Canada (Décembre)

* Inflation, attentes des consommateurs de l'Université du Michigan (Janvier, final)

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas celles de Reuters News qui, conformément aux principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.