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JOURNÉE DE transactions-Vendre tout (sauf le pétrole)
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Le prix des actions , des obligations et de l'or a fortement chuté jeudi, tandis que le pétrole a bondi, alors que les espoirs de désescalade au Moyen-Orient ont ravivé les craintes d'inflation et laissé les investisseurs aborder la fin du trimestre dans une humeur profondément morose. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine les raisons pour lesquelles, malgré la guerre, un pétrole à 100 dollars et une profonde incertitude économique et politique, les perspectives des actions américaines peuvent encore être haussières. Les stratèges de Barclays viennent de relever leurs prévisions pour le S&P 500 , et ce ne sont pas des loups solitaires sur les marchés non plus.

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. L'Iran considère le plan de paix américain comme "unilatéral" alors que Trump fait pression pour un accord

2. Le choc pétrolier iranien fait vibrer le sismographe du Trésor américain: Mike Dolan

3. Nagel de la BCE déclare que la hausse des taux d'avril est "une option" "

4. Le Japon se concentre sur le pétrole dans une tentative peu orthodoxe de faire remonter le yen

5. Les actions Meta chutent par crainte que les verdicts américains n'ouvrent la porte à un déluge de poursuites judiciaires

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: L'Asie est en baisse, le plus grand déclin est le KOSPI -3.5%. Les principaux indices européens sont en baisse de 1 % ou plus. À Wall Street, le Dow Jones est en baisse de 1 % et le S&P 500 en baisse de 1,7 %. Nasdaq -2.4% et entre en territoire de correction depuis le plus haut d'octobre.

* SECTEURS/ACTIONS: Neuf des 11 secteurs du S&P 500 chutent, menés par les services de communication -3,5%, la technologie -2,7%, l'industrie -2,3%. Énergie +1,6%. Meta -8%, Nvidia -4%, Brown-Forman +9,5%, Valero +8%.

* FX: Dollar en hausse de 0,4%, USD/JPY à moins de 20 pips de 160,00. THB et CLP parmi les plus grandes baisses des devises émergentes, SEK, AUD les plus grandes baisses du G10. Bitcoin -4% de retour sous les 70 000 $.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains s'envolent, affichant leurs plus hauts niveaux depuis la mi-2025. La courbe baissière s'aplatit davantage. Une autre vente aux enchères médiocre, cette fois-ci à 7 ans.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole fait un bond de 5 %. L'or -3%, l'argent -5%.

Points de discussion d'aujourd'hui

* Le pays de la fausse croyance

Un jour, les marchés se redressent après que le président américain Donald Trump a déclaré que son administration avait présenté à l'Iran un plan de paix et que les deux parties communiquaient, même si Téhéran le nie et affirme que le plan est unilatéral. Le lendemain, les marchés chutent en raison des mêmes titres et du même flux de nouvelles.

Qui croire et quand les croire? C'est difficile à dire, et il n'y a pas de rime ou de raison évidente à la façon dont les marchés réagissent. Les investisseurs pourraient faire bien pire que d'acheter après une journée de baisse et de vendre après une journée de hausse. Si la vérité est la première victime de la guerre, il n'est pas étonnant que les investisseurs soient dans l'embarras.

* Le blues des ventes aux enchères d'obligations

La vente aux enchères de 44 milliards de dollars d'obligations américaines à 7 ans qui s'est tenue jeudi a été assez terrible - faible demande, forte queue, et les courtiers se sont retrouvés avec une part non négligeable de l'offre. Il en a été de même pour l'adjudication à 5 ans de mercredi et la vente à 2 ans de mardi.

Les investisseurs sont clairement ébranlés par les prix de l'énergie, la guerre au Moyen-Orient et l'inflation. Le nombre total de bons du Trésor détenus par des banques centrales étrangères et conservés par la Fed ayant également fortement diminué, le Trésor traverse une période difficile. Et pour les marchés en général.

* D'un point de vue technique

Si les "fondamentaux" de l'économie américaine ne sont pas très réjouissants pour les actions, les "techniques" commencent également à se dégrader. Les trois principaux indices de Wall Street sont tous passés sous la moyenne mobile à 200 jours, un niveau graphique qui constitue souvent un support ou une résistance à long terme, en fonction de l'orientation du marché.

L'analyse technique a ses détracteurs, mais lorsque des niveaux importants comme la moyenne mobile à 200 jours sont franchis, les investisseurs sont plus nombreux à s'en rendre compte. "Rien de bon ne se produit jamais en dessous de la moyenne mobile à 200 jours", aurait dit l'investisseur Paul Tudor Jones. Les creux de marché et le début des rebonds se produisent, même si cela peut prendre un certain temps.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Les mouvements du marché de l'énergie

* Les décideurs politiques de la Banque centrale européenne qui doivent s'exprimer sont Anneli Tuominen, Patrick Montagner et Isabel Schnabel, membres du conseil d'administration

* Ventes au détail au Royaume-Uni (Mars)

* Anticipations d'inflation de l'Université du Michigan, sentiment des consommateurs (Mars, final)

* Les représentants de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer sont Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Anna Paulson, présidente de la Fed de Philadelphie

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Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 135,00 USD LME +2,16%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 960,11 Pts Index Ex -1,01%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
NASDAQ Composite
21 408,08 Pts Index Ex -2,38%
Or
4 406,62 USD Six - Forex 1 -2,56%
Pétrole Brent
105,95 USD Ice Europ +2,66%
Pétrole WTI
93,38 USD Ice Europ +2,44%
S&P 500 INDEX
6 477,16 Pts CBOE -1,74%
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