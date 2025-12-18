JOURNÉE DE transactions-Trois acclamations pour l'inflation farfelue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les actions américaines ont augmenté et les rendements des bons du Trésor ont baissé jeudi après que les chiffres de l'inflation américaine fortement faussés ont renforcé les paris en faveur d'une autre réduction des taux au début de l'année prochaine, tandis que les marchés mondiaux ont tourné leur attention vers la réunion de politique générale et les orientations de la Banque du Japon vendredi.

Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine l'impact de la décision de la Banque du Japon sur le yen. Quels que soient les signaux de la BOJ, la devise pourrait avoir du mal à sortir de la "zone d'intervention" dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs semaines.

1. L'inflation annuelle des prix à la consommation aux États-Unis se modère en novembre en raison de données manquantes

2. Trump déclare que le prochain président de la Fed croira aux taux d'intérêt plus bas "de beaucoup"

3. La BCE maintient ses taux et revoit à la hausse ses perspectives économiques

4. La Banque d'Angleterre réduit ses taux après un vote serré, mais se montre prudente quant à d'autres mesures

5. La BoE doit freiner la hausse des taux réels: Mike Dolan

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: De solides gains à Wall Street, menés par le Nasdaq. L'Asie est principalement en baisse, une mer de vert à travers l'Europe , avec des indices majeurs en hausse de 1%.

* SECTEURS/ACTIONS: Consommation discrétionnaire +1,8%, technologie +1,4%. Energie -1,4%. Micron Technology +10%, Lululemon +3,5%, Palantir +5%. Les valeurs du cannabis montent en flèche puis reculent. Trump Media & Technology +42%.

* FX: Le dollar termine peu changé, il glisse le plus par rapport au CLP, NOK.

* OBLIGATIONS: Les rendements japonais baissent légèrement avant la décision de la BOJ, les rendements britanniques et allemands restent stables après les décisions sur les taux d'intérêt. Les rendements américains baissent de 3 à 4 points de base sur l'ensemble de la courbe.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole a peu changé. Idem pour l'or et le cuivre Comex.

Les points à retenir aujourd'hui

* Problèmes de crédibilité des données américaines

Les chiffres de l'inflation américaine publiés jeudi étaient si éloignés du consensus - "farfelus", selon Diane Swonk de KPMG - que leur crédibilité est sérieusement mise en doute . La raison? La fermeture du gouvernement qui a retardé et faussé le processus de collecte des données.

Cela peut expliquer la réaction mitigée des bons du Trésor, et surtout du dollar, à la chute de l'inflation de base à 2,6 %, la plus faible depuis mars 2021. Le consensus prévoyait une légère hausse à 3,1 %. Certains économistes notent qu'il s'agit de la plus grande "erreur" à la baisse depuis 2009.

* Les faucons européens montrent leurs griffes

La Banque d'Angleterre a réduit ses taux jeudi, tandis que la Banque centrale européenne et la Norges Bank ont maintenu leur position. Mais dans l'ensemble, le ton sous-jacent des déclarations et des orientations des responsables était généralement hawkish.

Les opérateurs commencent maintenant à parier que la prochaine décision de la BCE sera un relèvement, mais pas avant 2027. Le vote de la BoE (5-4) n'aurait pas pu être plus serré, et la Banque a indiqué que son rythme d'assouplissement progressif pourrait encore ralentir. Si l'on ajoute à cela la baisse surprise de l'inflation aux États-Unis, la Fed apparaît encore plus comme une anomalie dovish.

* Les valeurs du cannabis s'envolent puis redescendent

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret recommandant l'assouplissement de la réglementation sur la marijuana , ce qui pourrait remodeler l'industrie, débloquer des milliards de dollars en financement de la recherche et ouvrir des portes longtemps fermées aux banques et aux investisseurs.

Les valeurs du cannabis cotées aux États-Unis et au Canada ont augmenté à la suite de cette nouvelle, certaines affichant des gains à deux chiffres. Mais elles ont brusquement changé de cap en réalisant qu'il s'agit d'un processus et qu'il pourrait donc être dilué, voire complètement contrecarré.

Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux d'intérêt

Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, bien que la Banque du Japon ait été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira pas que le yen échappe à la "zone de danger" de l'intervention

La Banque du Japon devrait poursuivre son cycle de resserrement progressif vendredi en augmentant son taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, ce qui portera son taux directeur à 0,75 %, soit le niveau le plus élevé de ces trois dernières décennies . Les contrats à terme sur les taux d'intérêt impliquent environ 40 points de base de hausses supplémentaires l'année prochaine.

Dans l'état actuel des choses, cela fera de la BOJ l'une des banques centrales du G10 les plus restrictives l'année prochaine, avec la Reserve Bank of New Zealand et la Reserve Bank of Australia. Les orientations du gouverneur Kazuo Ueda vendredi seront examinées de près afin d'obtenir des indices sur l'appétit de la BOJ pour un resserrement supplémentaire.

Mais d'autres hausses pourraient ne pas déboucher sur une remontée du yen en 2026. La plupart des grandes banques centrales sont proches de la fin de leur cycle d'assouplissement , à l'exception notable de la Réserve fédérale américaine. Si la politique monétaire commence à se resserrer à l'échelle mondiale au cours de l'année à venir, d'autres banques centrales pourraient rapidement réduire l'écart avec la BOJ.

DES RENDEMENTS ATTRAYANTS, UN MARCHÉ INCERTAIN

Kazuo Ueda doit jouer un rôle d'équilibriste délicat, car il est soumis à des pressions provenant de trois fronts différents: La Première ministre Sanae Takaichi, les investisseurs obligataires et le marché des devises. Sa marge de manœuvre étant très étroite, il maintiendra probablement la position prudente qu'il a adoptée cette année.

L'économie japonaise semble se redresser après la contraction du troisième trimestre due aux droits de douane américains. Le moral des grandes entreprises n'a jamais été aussi bon depuis quatre ans et le marché du travail n'a jamais été aussi tendu depuis des décennies, ce qui devrait favoriser la croissance des salaires et les dépenses de consommation.

En outre, l'inflation entre dans sa troisième année au-dessus de l'objectif de 2 % de la BOJ, de sorte que les responsables de la BOJ pourraient être tentés d'augmenter les taux plus rapidement.

Mais le marché des obligations d'État japonaises (JGB) - grevé par une dette publique d'environ 250 % du PIB, la plus élevée au monde - n'est pas aussi prêt et disposé à le faire.

Certes, la hausse des rendements des JGB attirera la demande étrangère, en particulier celle des fonds de pension du secteur privé et des gestionnaires de réserves des banques centrales qui cherchent à diversifier leurs avoirs libellés en dollars.

Les données du ministère des finances montrent que les étrangers détiennent actuellement 12,2 % de l'ensemble des JGB et des bons japonais. C'est plus du double de la part détenue en 2010 et proche du record de 14,4 % atteint en mars 2022.

Cette part pourrait encore augmenter en 2026. Comme le note Jordan Rochester de Mizuho, la fragilité du marché des JGB oblige les compagnies d'assurance-vie nationales à vendre, les étrangers étant désireux d'acheter en raison des rendements attrayants ajustés à la couverture.

Mais le marché des JGB est également fragile pour les investisseurs étrangers. Il s'agit du marché obligataire le moins performant au monde cette année, le rendement du JGB à 10 ans ayant atteint son niveau le plus élevé depuis 2007 et les rendements à plus long terme frôlant des sommets inégalés.

LA ZONE D'INTERVENTION DU YEN

Les écarts de rendement des obligations ont considérablement évolué en faveur du yen cette année, mais la monnaie n'en a pas moins connu des difficultés, atteignant un niveau record par rapport à l'euro et retombant vers le niveau de 160 pour un dollar qui avait déclenché l'achat de yens par le gouvernement au cours des dernières années.

Les fonctionnaires du ministère des finances ont émis des avertissements d'intervention au cours du mois dernier, mais il semble qu'il y ait peu d'appétit pour agir, du moins tant que le dollar/yen reste en dessous de 160,00. À ce stade, la seule chose qui tient ces loups à distance semble être le dernier accès de faiblesse du dollar.

La principale raison pour laquelle le yen et le marché des JGB sont soumis à une telle pression est, bien sûr, la situation budgétaire du Japon. La chambre haute a adopté mardi un budget supplémentaire de 18 300 milliards de yens (118 milliards de dollars), le plus important plan de relance du pays depuis la pandémie. Les dépenses de Takaichi seront principalement financées par l'émission de nouvelles dettes.

Le gouverneur de la BOJ veillera à ne pas ébranler le marché obligataire vendredi. Mais quoi qu'il fasse, les JGB et le yen entrent dans la nouvelle année sur un terrain instable.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Décision sur les taux d'intérêt du Japon

* Inflation IPC au Japon (Novembre)

* Emprunts du secteur public britannique (Novembre)

* Ventes au détail au Royaume-Uni (Novembre)

* Allemagne: sentiment des consommateurs GfK (janvier)

* Inflation PPI en Allemagne (Novembre)

* Philip Lane, membre du conseil d'administration de la BCE, prend la parole

* Ventes au détail au Canada (Novembre)

* Confiance des consommateurs américains selon l'Université du Michigan (Décembre, final)

