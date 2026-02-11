JOURNÉE DE transactions-Surprise sur les salaires, nouvelle hausse du yen

Wall Street a vacillé et les rendements des bons du Trésor ont augmenté mercredi à la suite de la publication de chiffres plus élevés que prévu sur l'emploi aux États-Unis , tandis que le yen japonais a prolongé sa forte hausse post-électorale pour la troisième journée.

Dans mon article d'aujourd'hui, je me penche sur la part des travailleurs américains dans le PIB , qui a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, et je me demande si un boom de la productivité ne pourrait pas inverser cette tendance pluriannuelle. En théorie, c'est possible. En pratique, c'est très peu probable.

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Les trois principaux indices de Wall Street ont peu changé. UK FTSE 100 , Europe , Brésil, MSCI Asia ex-Japan, MSCI World ont tous atteint des records.

* SECTEURS/ACTIONS: Energie +2,6%, consommation de base +1,4%, services de communication -1,3%, services financiers -1,2%. Caterpillar +4%, IBM -6,5%

* FX: Le dollar est en hausse, mais pas contre le yen ou l'aussie qui montent en flèche. Bitcoin -2% sous les 68 000 $.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains augmentent de 6 points de base à court terme, la courbe s'aplatit. la vente aux enchères d'obligations à 10 ans a été peu soutenue.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole +2%, or +2%, argent +4%. Cuivre Comex +1%.

Les points à retenir aujourd'hui

* Peut-être pas si "désemparés" que ça après tout?

Les données retardées sur l'emploi américain de janvier ont montré mercredi que l'économie a créé 130 000 nouveaux emplois le mois dernier, soit près du double des prévisions, et que le taux de chômage est revenu à 4,3 %. La croissance des revenus de 3,7 % a également été plus forte que prévu.

Si l'on met de côté les révisions annuelles et les problèmes liés à la diminution de l'offre de main-d'œuvre, ces chiffres clés suggèrent que le marché du travail se stabilise et que la Fed peut se permettre de rester en pause plus longtemps. C'est ce qu'a indiqué le président Jerome Powell. Peut-être n'est-il pas aussi "désemparé" que le président Donald Trump voudrait nous le faire croire?

* Le yen règne

La monnaie japonaise a le vent en poupe, prolongeant son rallye post-électoral et enregistrant une troisième hausse quotidienne d'environ 1 % face au dollar. Elle est en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 3 %, ce qui constituerait la meilleure semaine pour le yen depuis novembre 2024.

Ce qui est intéressant dans la hausse de mercredi, c'est qu'elle s'est produite alors que le dollar était en hausse de manière plus générale. Le test immédiat du yen est 152/$ puis 148/$, où il se trouvait juste avant que le Premier ministre Sanae Takaichi ne remporte la course à la direction du LDP. Une fois qu'il sera revenu à ce niveau, la prime de risque politique aura essentiellement été retirée de son prix.

* IA - fin des temps ou meilleur des mondes?

La direction du voyage n'est pas remise en question, mais la vitesse et la destination finale le sont. L'évaluation, la quantification et la prévision des pouvoirs de transformation de l'intelligence artificielle dominent les marchés d'actions - nous n'en sommes qu'aux premiers stades de la révolution de l'IA, d'où le règne de la divergence, de la dispersion et de la volatilité.

Parmi les conclusions d'un rapport de Morgan Stanley publié cette semaine, citons: les révisions à la hausse des bénéfices des entreprises qui ont adopté l'IA ont dépassé celles des entreprises perturbées par l'IA d'environ 2 fois; les avantages de l'IA au cours des deux prochaines années seront fortement axés sur l'efficacité des coûts plutôt que sur la croissance des revenus; l'adoption de l'IA devrait profiter à 49 % des actions couvertes en Amérique du Nord, à 37 % en Asie et à 43 % en Europe.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Inflation des prix de gros au Japon (Janvier)

* Résultats du Japon, y compris Nissan, Rakuten, SoftBank

* Inflation en Inde (Janvier)

* Piero Cipollone, Pedro Machado et Philip Lane, membres du conseil d'administration de la BCE, s'expriment lors d'événements distincts

* PIB du Royaume-Uni (T4, prelim)

* Commerce britannique (Décembre)

* Production industrielle britannique (Décembre)

* Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

* Le Trésor américain vend aux enchères 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans

* Bénéfices mondiaux, dont Applied Materials, Unilever, Anheuser-Busch InBev, British American Tobacco, Airbnb

* Les responsables de la Réserve fédérale américaine doivent s'exprimer, notamment le gouverneur Stephen Miran (après la clôture du marché)

