JOURNÉE DE transactions-Le chaos tarifaire de Donald Trump frappe de plein fouet les actions américaines

Wall Street a fortement chuté lundi, l'incertitude renouvelée sur les tarifs douaniers mondiaux et les craintes de l'IA alimentée par des logiciels ont fait chuter les actions et orienté les investisseurs vers les valeurs refuges traditionnelles que sont l'or, les bons du Trésor et le franc suisse.

Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine comment l'effet désinflationniste des prix du pétrole s'évapore. Avec l'augmentation du prix du pétrole, la variation des prix d'une année sur l'autre est sur le point de devenir positive, ce qui constitue une impulsion inflationniste potentiellement malvenue que les décideurs politiques doivent prendre en considération.

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Les principaux indices américains sont dans le rouge. La Corée du Sud et le MSCI Asia ex-Japan atteignent de nouveaux sommets. Hong Kong +2.5%, mais Chine -1.3%.

* SECTEURS/ACTIONS: De manière surprenante, six secteurs du S&P 500 progressent, menés par les soins de santé et les biens de consommation de base. Mais les cinq autres perdent au moins 1%; les financières -3%, la plus forte baisse depuis avril. IBM -13%, KKR -9%.

* CHANGE: Peso mexicain -1%, la plus forte baisse de la journée. Couronne norvégienne -0,5%. Les gains les plus importants sur le marché des changes du G10 sont les valeurs refuges que sont le franc suisse et le yen japonais. Le dollar américain glisse, le bitcoin -5% sous les 64 000 $.

* OBLIGATIONS: Les bons du Trésor se redressent, poussant les rendements vers le bas jusqu'à 7 points de base dans le ventre de la courbe.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis 6 mois mais termine en baisse, l'or atteint son plus haut niveau depuis 3 semaines au-dessus de 5 200 $/oz, l'argent +5%.

Les sujets de discussion du jour

* Tarifs et confusion

Alors que les investisseurs, les entreprises et les consommateurs pensaient avoir résisté à la tempête tarifaire du président américain Donald Trump, ils sont confrontés à un nouveau tourbillon d'incertitude et de chaos, après que la Cour suprême des États-Unis a jugé que la plupart des droits de douane étaient illégaux, et que Donald Trump a immédiatement riposté en imposant une nouvelle taxe temporaire de 15 % à l'échelle mondiale.

Qu'est-ce que cela signifie pour les recettes du budget fédéral, les procédures judiciaires de remboursement des droits de douane, les accords commerciaux existants et futurs, les élections américaines de mi-mandat, l'inflation et le prix des actifs? À vrai dire, personne ne le sait vraiment. Face à tant d'incertitudes, les investisseurs sont, à juste titre, sur la défensive.

* Les craintes concernant le crédit privé - justifiées ou non?

Les investisseurs sont effrayés par l'exposition des prêteurs au secteur américain du logiciel, qui a été mis à mal, par les problèmes de liquidité et par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl, qui a interrompu les rachats de parts de l'un de ses fonds.

Les actions de Blue Owl ont encore chuté de 3 % lundi, ce qui signifie que la société a perdu près d'un quart de sa valeur ce mois-ci. Les actions des géants du crédit privé Apollo et KKR ont chuté respectivement de 5 % et 9 % lundi. Les analystes d'UBS estiment que, dans le pire des cas, les défauts de paiement sur les crédits privés pourraient augmenter de 8 % au cours de l'année prochaine.

* La divergence entre les États-Unis et le reste du monde s'accentue

Alors que la déroute des logiciels américains s'aggrave - le secteur a perdu 25 % cette année et a effacé la quasi-totalité de ses gains d'avril après le "Jour de la libération" - le S&P 500 est repassé lundi en territoire négatif pour l'année.

Le Nasdaq est en baisse de 3 % et le Dow Jones est encore en hausse de 1,5 % depuis le début de l'année, mais comparez les trois grands indices américains à leurs homologues mondiaux: le STOXX 600 européen est en hausse de 6 %, le FTSE 100 britannique est en hausse de 8 % et le Nikkei japonais est en hausse de 12 %. Enfin, les fabricants de puces de Taïwan et de Corée du Sud affichent des hausses respectives de 16 % et de 38 %.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Pedro Machado et Anneli Tuominen, membres du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, s'expriment lors d'événements distincts

* Prix des logements aux États-Unis (Décembre)

* Le Trésor américain vend 69 milliards de dollars d'obligations à deux ans lors d'une vente aux enchères

* Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, Lisa Cook et Christopher Waller, gouverneurs de la Fed de Richmond, sont au nombre des responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer

* Le président américain Donald Trump prononce son discours sur l'état de l'Union (après la fermeture des marchés américains)

