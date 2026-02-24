JPMorgan prévoit une forte croissance au premier trimestre dans les transactions et le négoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale avec les perspectives d'activité de la banque d'investissement et des marchés, ajout de détails et de contexte sur le secteur) par Lananh Nguyen et Manya Saini

JPMorgan Chase JPM.N s'attend à ce que les frais de la banque d'investissement et les revenus des marchés enregistrent une forte croissance au premier trimestre, apaisant ainsi les craintes qu'un récent repli des marchés boursiers n'affecte les portefeuilles de transactions.

Ces dernières semaines, les investisseurs ont craint que la déroute du marché des sociétés de logiciels et de technologie, motivée par les craintes d'une perturbation de l'IA, ne nuise aux fusions et acquisitions ainsi qu'aux projets d'introduction en bourse de startups technologiques à forte croissance.

Pour apaiser certaines de ces inquiétudes, JPMorgan a déclaré qu'elle s'attend actuellement à ce que les frais de banque d'investissement augmentent d'un pourcentage de l'ordre de 15 %, pouvant potentiellement atteindre près de 20 % au premier trimestre.

"Nous avons commencé l'année en force. Les portefeuilles étaient très bons, et c'était généralisé. La seule chose que je dirai à propos des fusions et acquisitions (est que) il y a de puissants moteurs stratégiques", a déclaré Doug Petno, co-directeur général de la banque commerciale et d'investissement de JPMorgan.

"Je pense qu'un grand nombre de ces transactions survivront à la volatilité et se poursuivront."

JPMorgan s'attend également à ce que les revenus des marchés augmentent d'un pourcentage de l'ordre de 15 % au cours du trimestre actuel.

Les volumes de transactions augmentent généralement pendant les périodes de volatilité des marchés, car les fortes variations de prix incitent à se couvrir, à repositionner les portefeuilles et à saisir les opportunités à court terme, ce qui accroît les commissions des banques sur les activités de marché.

Selon Dealogic, JPMorgan a poursuivi sa course au sommet du classement des banques d'investissement en obtenant les commissions les plus élevées parmi les banques au niveau mondial en 2025.

PLEINS FEUX SUR LES INVESTISSEMENTS DANS L'IA

La banque a maintenu ses prévisions de dépenses annuelles ajustées inchangées à 105 milliards de dollars, alors qu'elle poursuit ses projets de modernisation des succursales et d'investissement dans la technologie de l'IA.

Elle prévoit de dépenser 19,8 milliards de dollars en technologie en 2026, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

"Nous continuons à investir dans l'IA et nous constatons des avantages tangibles dans de multiples domaines. L'apprentissage automatique et l'IA analytique ont permis d'améliorer les revenus", a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum lors de la journée des investisseurs de la banque à New York.

Dans une note, Erika Najarian, analyste chez UBS, a écrit que le marché considérait les banques - en particulier les prêteurs à centre monétaire - comme des gagnants relatifs au sein du secteur financier en raison de la perturbation de l'IA.

La maison de courtage a ajouté que JPMorgan a toujours adopté les changements technologiques et que les investisseurs sont "très désireux" d'entendre son point de vue non seulement sur les gains de productivité de l'IA, mais aussi sur son potentiel à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS

Les banques américaines ont déclaré que les consommateurs résistaient bien malgré les taux d'intérêt élevés et l'incertitude économique, soutenant les dépenses par carte et maintenant la qualité du crédit stable.

Les grandes banques telles que JPMorgan sont considérées comme des indicateurs de l'économie américaine et sont suivies de près car elles donnent un aperçu de la santé des dépenses de consommation, des tendances en matière d'emprunt et de l'activité des entreprises.

Marianne Lake, cadre de JPMorgan, a déclaré que la banque n'avait pas constaté de détérioration au bas de l'échelle des consommateurs américains, ni de nouvelles tendances. Elle a déclaré que "tout est solide" sur le front de la consommation.

La banque vise un rendement des capitaux propres tangibles de 17 %. Le ROTCE est un indicateur clé de la rentabilité qui mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses capitaux propres tangibles pour générer des bénéfices.

En janvier, JPMorgan a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre qui a dépassé les estimations des analystes, son bureau de transactions ayant profité de la volatilité des marchés. La banque a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street au cours des quatre trimestres de l'année dernière, selon les données du LSEG.

Les actions de la banque ont augmenté de 34,4 % en 2025, surpassant un indice qui suit les prêteurs américains à grande capitalisation et l'indice de référence des actions plus large.

L'action était en hausse marginale dans les échanges post-marché.