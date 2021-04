Journée de la Terre 2021 : Comment veiller à notre planète ?

Le 22 avril, nous célébrons la Journée de la Terre. Chez BNP Paribas Asset Management, nous sommes convaincus que chacun a un rôle à jouer pour construire un monde plus durable pour les générations futures.

Autrefois considérés comme inépuisables, les ressources et les écosystèmes essentiels tels que l'eau, la terre, les forêts et minéraux, sont aujourd'hui soumis à des pressions importantes et les facteurs qui sous-tendent le besoin urgent d'investir dans la restauration des écosystèmes de la planète sont convaincants. Il s'agit notamment des deux milliards de personnes supplémentaires à nourrir, loger, éduquer et faire travailler d'ici 2035 ; et de la réalité selon laquelle 50 % du PIB mondial (quelque 44 000 milliards d'USD) dépend directement ou indirectement des ressources naturelles(1).

C'est pourquoi en tant que gérant d'actifs responsable, nous proposons des solutions d'investissement à fort impact social et environnemental : BNP Paribas Climate Impact, BNP Paribas Energy Transition et BNP Paribas EARTH* en lien avec ces problématiques, qui investissent dans des entreprises qui, comme nous, se consacrent à la recherche de solutions pour lutter contre le changement climatique.

Le thème de la Journée de la Terre est étroitement lié à la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes (UN Decade of Ecosystem Restoration), lancée lors de la Journée mondiale de l'environnement (World Environment Day) le 5 juin. L'un des objectifs est de mettre en relation d'une part les opportunités et les initiatives liées à la restauration des écosystèmes et d'autre part les entreprises intéressées par la production durable et l'investissement d'impact. Ce domaine d'investissement thématique offre des opportunités considérables, comme le montre le graphique ci-dessous.

Source : New Nature Economy Report II, The Future Of Nature And Business - En collaboration avec AlphaBeta, Forum économique mondial, 2020.

Réduction des emballages, lutte contre la déforestation, consommation équitable... il y a tant à faire pour accompagner développement durable de notre monde. Pour découvrir comment apporter votre aide en tant qu'investisseur, rendez-vous sur notre page dédiée à la Journée de la Terre 2021.

*BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic

(1) Source: Facts and figures from Morgan Stanley, "The Business Case for Sustainable Investing", April 28, 2015 & Global Energy & CO2 Status Report 2018, The latest trends in energy & emissions in 2018

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com. Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille. Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue: 1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 2. ni un conseil d'investissement.