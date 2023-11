JOURNAL-Résultats américains pour la semaine à venir

Journal de l'U.S. (.SPX) résultats des entreprises pour la semaine à venir. ** Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont exprimées en HAE, sauf indication contraire BÉNÉFICES AMÉRICAINS Nom de l'entreprise Nom de l'événement Date de début Heure de RIC début 06-Nov-2023 AMC VRTX.O Vertex Pharmaceuticals Inc Publication des résultats de Vertex Pharmaceuticals Inc pour le troisième trimestre 2023 06-Nov-2023 AMC CTRA Coterra Energy Inc T3 2023 Coterra Energy Inc Earnings Release 06-Nov-2023 AMC CE Celanese Corp T3 2023 Celanese Corp Earnings Release 06-Nov-2023 AMC O Realty Income Corp T3 2023 Realty Income Corp Earnings Release 06-Nov-2023 AMC IFF International Flavors & Fragrances Inc T3 2023 International Flavors & Fragrances Inc Earnings Release 06-Nov-2023 AMC NXPI.O NXP Semiconductors NV T3 2023 NXP Semiconductors NV Communiqué de presse 06-Nov-2023 AMC FANG.O Diamondback Energy Inc T3 2023 Diamondback Energy Inc Communiqué de presse 06-Nov-2023 BMO CEG.O Constellation Energy Corp T3 2023 Constellation Energy Corp Earnings Release 07-Nov-2023 AMC JKHY.O Jack Henry & Associates Inc T1 2024 Jack Henry & Associates Inc Earnings Release 07-Nov-2023 AMC OXY Occidental Petroleum Corp T3 2023 Occidental Petroleum Corp Earnings Release 07-Nov-2023 AMC DVN Devon Energy Corp Communiqué de presse du troisième trimestre 2023 de Devon Energy Corp 07-Nov-2023 AMC AXON.O Axon Enterprise Inc T3 2023 Axon Enterprise Inc Communiqué de presse 07-Nov-2023 AMC STE STERIS plc T2 2024 STERIS plc Communiqué de presse 07-Nov-2023 AMC EXR Extra Space Storage Inc T3 2023 Extra Space Storage Inc Communiqué de presse 07-Nov-2023 AMC AKAM.O Akamai Technologies Inc Communiqué de presse du troisième trimestre 2023 d'Akamai Technologies Inc 07-Nov-2023 AMC EBAY.O eBay Inc Communiqué de presse du 3e trimestre 2023 d'eBay Inc 07-Nov-2023 AMC GILD.O Gilead Sciences Inc T3 2023 Gilead Sciences Inc Communiqué de presse 07-Nov-2023 AMC VTRS.O Viatris Inc T3 2023 Viatris Inc Communiqué de presse 07-Nov-2023 AMC MOS Mosaic Co T3 2023 Mosaic Co Earnings Release 07-Nov-2023 AMC DVA DaVita Inc T3 2023 DaVita Inc Earnings Release 07-Nov-2023 BMO WAT Waters Corp T3 2023 Waters Corp Earnings Release 07-Nov-2023 BMO APD Air Products and Chemicals Inc T4 2023 Air Products and Chemicals Inc Earnings Release 07-Nov-2023 BMO EXPD.O Expeditors International of Washington Inc T3 2023 Expeditors International of Washington Inc Earnings Release 07-Nov-2023 BMO FIS Fidelity National Information Services Inc T3 2023 Fidelity National Information Services Inc Earnings Release 07-Nov-2023 BMO EMR Emerson Electric Co T4 2023 Emerson Electric Co Earnings Release 07-Nov-2023 BMO GEN.O Gen Digital Inc T2 2024 Gen Digital Inc Communiqué de presse 07-Nov-2023 BMO DHI DR Horton Inc T4 2023 D R Horton Inc Earnings Release 07-Nov-2023 BMO EVRG.O Evergy Inc T3 2023 Evergy Inc Communiqué de presse 07-Nov-2023 07:30 ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc T3 2023 Zimmer Biomet Holdings Inc Earnings Release 08-Nov-2023 AMC ATO Atmos Energy Corp T4 2023 Atmos Energy Corp Earnings Release 08-Nov-2023 AMC CTVA Corteva Inc T3 2023 Communiqué de presse de Corteva Inc 08-Nov-2023 AMC AEE Ameren Corp T3 2023 Ameren Corp Earnings Release 08-Nov-2023 AMC FLT Fleetcor Technologies Inc T3 2023 Fleetcor Technologies Inc Earnings Release 08-Nov-2023 AMC MGM MGM Resorts International T3 2023 MGM Resorts International Communiqué de presse 08-Nov-2023 AMC FICO Fair Isaac Corp T4 2023 Fair Isaac Corp Earnings Release 08-Nov-2023 AMC TTWO.O Take-Two Interactive Software Inc T2 2024 Take-Two Interactive Software Inc Communiqué de presse 08-Nov-2023 AMC DIS Walt Disney Co T4 2023 Walt Disney Co Earnings Release 08-Nov-2023 BMO K Kellanova T3 2023 Communiqué de presse de Kellanova 08-Nov-2023 BMO BIIB.O Biogen Inc T3 2023 Biogen Inc Earnings Release 08-Nov-2023 BMO RL Ralph Lauren Corp T2 2024 Ralph Lauren Corp Earnings Release 08-Nov-2023 BMO CRL Charles River Laboratories International Inc T3 2023 Charles River Laboratories International Inc Earnings Release 08-Nov-2023 BMO WBD.O Warner Bros Discovery Inc T3 2023 Warner Bros Discovery Inc Communiqué de presse 09-Nov-2023 AMC NWSA.O News Corp T1 2024 News Corp Communiqué de presse 09-Nov-2023 AMC WYNN.O Wynn Resorts Ltd T3 2023 Wynn Resorts Ltd Communiqué de presse 09-Nov-2023 AMC ILMN.O Illumina Inc T3 2023 Illumina Inc Earnings Release 09-Nov-2023 AMC HOLX.O Hologic Inc T4 2023 Hologic Inc Earnings Release 09-Nov-2023 AMC MTD Mettler-Toledo International Inc T3 2023 Mettler-Toledo International Inc Earnings Release 09-Nov-2023 BMO TDG TransDigm Group Inc T4 2023 TransDigm Group Inc Earnings Release 09-Nov-2023 BMO TPR Tapestry Inc T1 2024 Tapestry Inc Communiqué de presse 09-Nov-2023 BMO WRK Westrock Co T4 2023 Westrock Co Earnings Release 09-Nov-2023 BMO BDX Becton Dickinson and Co T4 2023 Becton Dickinson and Co Earnings Release (en anglais seulement) ** Toutes les heures sont indiquées en U.S. EDT, ou AMC - 'After U.S. Market Close', ou BMO - 'Before U.S. Market Opens', ou DBH - 'During U.S. business hours', ou en blanc si non connu. ** Ce journal ne fournit pas les chiffres de l'estimation du bénéfice par action. Ces chiffres peuvent être récupérés à partir d'Eikon. Etapes à suivre dans Eikon pour récupérer l'estimation du BPA Indicateur Eikon-> Guide des actions-> Indices principaux-> S&P 500-> Événements-> Sélectionner les types d'événements-> Sélectionner la société-> Estimations