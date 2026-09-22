JOUR DE COTATION-Le pétrole recule, le Nasdaq s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

L’indice Nasdaq a atteint un nouveau plus haut mardi, porté par une vague d’optimisme concernant les perspectives de l’intelligence artificielle et par une nouvelle baisse des cours mondiaux du pétrole , tandis que les investisseurs se tournaient vers le sommet entre les dirigeants américains et chinois qui se tiendra à Washington en fin de semaine.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je m’intéresse à la course à l’armement entre les États-Unis et la Chine en matière d’intelligence artificielle, ainsi qu’aux raisons qui expliquent la multiplication soudaine d’avertissements apocalyptiques concernant la menace que cette technologie ferait peser sur l’humanité. Ces avertissements se sont multipliés alors même que les craintes s’intensifient quant au fait que l’IA chinoise, moins coûteuse, pourrait révéler que le modèle américain, onéreux, est en réalité très peu rentable.

À lire aujourd’hui

* Trump annonce qu’un accord avec l’Iran est en vue, Téhéran propose la réouverture du détroit d’Ormuz

* Alors que Trump et Xi se rencontrent, les investisseurs jouent sur les deux tableaux de la fracture de l’IA

* Des lunettes connectées aux badges IA, les craintes en matière de vie privée remettent en cause le prochain grand pari technologique

* Perte de cap? La Fed de Warsh est plus « intuitive » que fondée sur les données: Mike Dolan

* Les acheteurs d'obligations d'entreprises se montrent sélectifs face à l'afflux de dette liée à l'IA

* Principaux mouvements du marché aujourd'hui * ACTIONS: le Nasdaq progresse de 0 , 5% et atteint un nouveau record, le S&P 500 reste stable, le Dow Jones recule de 0,4%. En Europe reste stable, au Royaume-Uni recule de 0,3%. * SECTEURS/ACTIONS: Cinq secteurs du S&P 500 en hausse, six en baisse. Matériaux +2%, services financiers -2%. Titres du secteur des semi-conducteurs +2%. SanDisk +7%, Micron Technology +5%. GoDaddy, Charles Schwab -6%. * MARCHÉ DES CHANGES: Le dollar atteint son plus haut niveau depuis 7 semaines. Le won sud-coréen progresse de 1,3%, sa meilleure performance depuis un mois. * OBLIGATIONS: Les bons du Trésor restent pratiquement inchangés sur l’ensemble de la courbe. L’adjudication des titres à 2 ans s’est avérée plutôt morose, malgré un rendement à son plus haut niveau depuis mai 2023. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole recule pour la cinquième journée consécutive, sa plus longue série de baisses depuis août de l’année dernière. Le prix moyen du diesel aux États-Unis atteint un nouveau plus haut à 6,5276 $ le gallon. L’or recule.

Les points à retenir aujourd’hui:

Il faut que je vous transmette un message

Après la vague de décisions majeures prises par les banques centrales au cours des dix derniers jours, c’est au tour d’une vague encore plus importante de discours, d’entretiens et d’interventions médiatiques des décideurs de se déchaîner. Les anticipations du marché ont-elles beaucoup évolué par rapport à ce qu’elles étaient le jour de ces décisions et des conférences de presse des dirigeants Warsh, Lagarde, Ueda et Bailey? Pas vraiment, car le consensus général et les orientations politiques probables, pour autant qu’elles existent, ont déjà été exposés.

La Fed compte 19 responsables de la politique monétaire (, bien que seuls 12 d’entre eux disposent du droit de vote à un moment donné), et la BCE compte 27 membres du comité de politique monétaire: cela représente une quantité considérable de commentaires que les investisseurs ne peuvent ignorer. En comparaison, les comités de politique monétaire de la BoE et de la BOJ, composés de neuf membres chacun, sont pour ainsi dire réduits. Dans les jours à venir, les investisseurs s’appuieront probablement davantage sur d’autres sources d’information: nouvelles données économiques, actualités des entreprises, géopolitique, évolutions de l’approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

Baisse des cours du pétrole

Les cours mondiaux du pétrole sont repassés sous la barre des 100 dollars le baril, les contrats à terme sur le Brent et le WTI ayant chuté mardi pour la cinquième journée consécutive. Il s’agit de la plus longue série baissière pour ces deux indices de référence depuis plus d’un an. Le marché serait-il à un tournant? Le deuxième choc pétrolier lié à la guerre en Iran est-il déjà derrière nous? Il serait probablement imprudent de se montrer trop confiant, mais un accord de paix en vue et un retour potentiel d’une offre supplémentaire sur le marché pourraient avoir un impact significatif.

Tout cela n’est pour l’instant qu’hypothétique. Le prix du pétrole reste en hausse de 50% par rapport à l’année dernière, et les analystes estiment que près de la moitié du dépassement de l’inflation aux États-Unis est imputable à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Mais une baisse durable effacerait une grande partie de ce surcoût et remettrait en question le renforcement récent des anticipations de hausse des taux d’intérêt sur les marchés – ainsi que les signaux émis par les décideurs politiques – dans la plupart des pays développés.

Nations désunies

L’Assemblée générale des Nations unies bat son plein, avec près de 130 dirigeants mondiaux réunis à New York. Ce n’est pas une forte participation, ce qui pourrait refléter le fait que l’ancien ordre mondial du multilatéralisme, de la mondialisation et de la coopération transfrontalière cède progressivement la place à un ordre caractérisé davantage par le nationalisme, les accords bilatéraux et la démondialisation. Le plus grand « absent » est le président chinois Xi Jinping, qui rencontrera Donald Trump à Washington plus tard cette semaine.

Trump s’est adressé aujourd’hui à l’Assemblée générale de l’ONU (, provoquant le départ de la délégation cubaine), et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a prononcé son discours de clôture, dans lequel il a appelé à davantage de restrictions concernant l’IA. On peut se demander combien de dirigeants mondiaux se présenteront à ce rassemblement annuel dans 5 ou 10 ans (, en supposant que l’IA n’ait pas anéanti l’humanité d’ici là).

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Indices PMI mondiaux (Septembre, estimations préliminaires)

* Décision de la Banque centrale d’Indonésie sur les taux d’intérêt

* Parmi les responsables de la Banque centrale européenne qui doivent s’exprimer figurent l’économiste en chef Philip Lane et le membre du conseil d’administration Piero Cipollone

* Le Trésor américain vendra 70 milliards de dollars de bons à 5 ans lors d’une adjudication

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer figure le gouverneur Michael Barr

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