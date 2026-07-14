JOUR DE BOURSE-Un soupir de soulagement face à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les actions américaines ont bondi et les rendements ont baissé mardi après qu’une baisse surprise de l’inflation aux États-Unis a tempéré les anticipations des investisseurs quant à l’agressivité avec laquelle la Réserve fédérale devra relever ses taux d’intérêt, alors même que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont poussé les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis un mois. Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment les partisans et les détracteurs de l’IA campent de plus en plus fermement sur leurs positions, alors même que le brouillard d’incertitude entourant la capacité de cette technologie à générer des bénéfices s’épaissit. Une volatilité accrue, ça vous dit?

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. L’inflation à la consommation aux États-Unis ralentit plus que prévu en juin

2. Le président de la Fed, Warsh, s'engage à « faire son travail » s'il est remis en cause par Trump

3. IBM met en garde contre le boom de l’IA qui pèse sur les budgets logiciels; les actions s’effondrent dans la chute du secteur

4. Les bénéfices des banques de Wall Street s’envolent, portés par les activités de trading et de banque d’investissement

5. Les exportations chinoises profitent de l'essor de l'IA alors que l'économie nationale est en difficulté

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* ACTIONS: indices de référence asiatiques en hausse de 1 à 3 %, Europe en légère hausse, S&P 500 +0,4 %, Nasdaq +0,9 %.

* SECTEURS/ACTIONS: les technologies et les services de communication américains +1 %, la santé -2 %. IBM -25 %, Goldman Sachs +9 %, Nvidia +4 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: le dollar recule de 0,3 %. La couronne norvégienne (NOK), le dollar néo-zélandais (NZD) et le real brésilien (BRL) progressent d’environ 1 %.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains reculent, la courbe des taux à 2 ans/30 ans s'accentue à son plus haut niveau depuis mars.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole +2 %, or +2 %, palladium +5 %.

Les sujets d'actualité du jour * Ambiance morose au Capitole La surprise à la baisse de l’ de l’IPC américain mardi a été suivie des premières déclarations publiques importantes du président de la Fed récemment confirmé, Kevin Warsh , devant les législateurs américains. Les chiffres de l’IPC donnent sans aucun doute un peu de répit à la Fed, mais celui-ci sera limité.

Même si l’inflation globale et sous-jacente s’éloignent encore davantage de 4 % dans les mois à venir, le prix du pétrole remonte et l’économie continue de tourner à plein régime. L’objectif de 2 % de la Fed reste lointain, et nous entrons désormais dans la sixième année consécutive d’inflation supérieure à cet objectif. Comme on pouvait s’y attendre, M. Warsh a réitéré son engagement en faveur de la stabilité des prix, mais il espère que l’indice PCE suivra la tendance de l’IPC et lui permettra de gagner du temps.

* Inversion des rôles

Les importations chinoises ont bondi de 36 % en juin, soit la plus forte hausse en cinq ans. Un signe que la demande intérieure se redresse enfin, n’est-ce pas? Pas tout à fait. La croissance des exportations continue elle aussi de s’envoler, en particulier pour les automobiles et les produits liés à l’IA, ce qui met le pays sur la voie d’un nouvel excédent commercial de plus de 1 000 milliards de dollars cette année. Les chiffres de l’investissement et des ventes au détail du mois de juin, qui seront publiés mercredi, donneront un ENQUÊTE plus précis de la santé de l’économie nationale, et Pékin publiera également les s du PIB du deuxième trimestre. Le consensus table sur une croissance de 4,5 %, en baisse par rapport aux 5,0 % enregistrés au premier trimestre.

* Une commande de volatilité Si vous cherchiez une preuve de la volatilité grandissante des actions liées à l’IA, vous l’avez eue mardi — et de manière spectaculaire — avec le géant américain de l’informatique IBM . Le titre a plongé de 25 %, un record, après que la société a déclaré avoir « peiné » à suivre le rythme du glissement des dépenses des entreprises, qui se sont détournées des logiciels au profit des infrastructures de centres de données, et qu’elle subirait une forte baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre.

Cette chute a été encore plus brutale que celle du « lundi noir » du 19 octobre 1987, qui reste à ce jour la plus forte baisse journalière jamais enregistrée pour les principaux indices de Wall Street. La volatilité effective des actions individuelles est en hausse, y compris pour les grands noms, comme le montre le cas d’IBM. Cela ne s’est pas encore traduit par une volatilité significative des indices, mais que se passerait-il si la prochaine hausse de plus de 20 % concernait l’une des actions du « Mag 7 »?

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* (s du PIB chinois au deuxième trimestre)

* Décision sur les taux d’intérêt au Canada

* (de l’inflation de l’IPP américain pour juin)

* Interventions prévues de responsables de la Réserve fédérale américaine, notamment la gouverneure Lisa Cook et le président de la Fed de New York, John Williams

* Résultats financiers aux États-Unis, notamment ceux de Johnson & Johnson, Morgan Stanley et BlackRock

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