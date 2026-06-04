JOUR DE BOURSE-Qui a besoin de la technologie ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Jeudi, les investisseurs se sont focalisés sur les aspects les plus encourageants des signaux mitigés concernant la fin de la guerre au Moyen-Orient , faisant grimper les actions et baisser les prix du pétrole . Les inquiétudes liées à l'IA ont pesé sur le secteur technologique, mais d'autres secteurs ont pris le relais, alors que l'attention se tourne désormais vers les données sur l'emploi aux États-Unis attendues vendredi.

Dans ma chronique d'aujourd'hui, je me penche sur le marché du travail américain à l'approche de la publication des chiffres de l'emploi. On peut difficilement le qualifier de solide, et certains chiffres qui arrivent constituent des signaux d'alerte. Mais dans l'ensemble, les données sont orientées à la hausse, ce qui suggère que le pire est passé.

Si vous avez un peu de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Warsh, de la Fed, hérite d'une économie de plus en plus mise à mal par l'inflation

2. D'abord le point de la Fed, puis les indications – et ensuite une hausse ?: Mike Dolan

3. Le "jour de la libération" pour la tech européenne? L'ordinateur dit que ce n'est pas encore le moment

4. Les demandes de rachat augmentent chez Blackstone et Partners Group alors que les marchés privés sont sous pression

5. La Chine va baisser les prix de l'essence et du diesel au détail à partir du 5 juin

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui

* ACTIONS: Le Dow Jones et le Russell 2000 atteignent des records. L'Asie recule, l'Europe progresse, le Brésil recule de 2%.

* SECTEURS/ACTIONS: Seuls deux secteurs du S&P 500 sont en baisse: la technologie (-1,4%) et les biens de consommation courante (-0,1%). Neuf secteurs progressent, emmenés par la finance (+2,7%) et la santé (+3%). Blackstone +7,5%, Humana +6,8%; Broadcom -12,6%, Micron Technology -7,7%.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule légèrement, l'USD/JPY se maintient autour de 160,00. Le bitcoin recule de 2% et atteint son plus bas niveau depuis 4 mois

* OBLIGATIONS: Les rendements américains reculent de 2 à 4 pb, la courbe s'accentue: l'écart 2 ans/10 ans s'est creusé par rapport aux 40 pb de mardi, son niveau le plus plat depuis le "Jour de la Libération".

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole -3%.

Thèmes du jour

* Calme et résilience

La performance de Wall Street jeudi a été remarquable. Après une ouverture en baisse de plus de 1%, le Nasdaq a clôturé à un niveau stable, et le S&P 500 a également affiché un rebond d'un point de pourcentage entre son plus bas et sa clôture. Le Dow n'a pas pris la peine de se redresser: il a simplement grimpé, mis les gaz et clôturé en hausse de 1,7% à un nouveau plus haut.

Les investisseurs achètent à la moindre baisse, presque sans se soucier de l'actualité géopolitique, de l'IA ou des données macroéconomiques. Et pourquoi pas? Les conditions financières sont les plus accommodantes depuis des années, et le VIX se situe autour de ses plus bas niveaux de l'année. En prenant du recul, la chute de la volatilité implicite euro/dollar à 3 mois sous la barre des 5% cette semaine, pour la première fois depuis 2021, montre à quel point les marchés sont sereins. Du moins en apparence.

* Le spéculateur privé

Les mauvaises nouvelles refont surface dans le secteur du crédit privé. Les investisseurs du fonds phare de Blackstone , un fonds de crédit privé de 79 milliards de dollars, ont cherché à retirer 10% de leurs parts au deuxième trimestre, contre 7,9% au premier trimestre. Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, a plafonné les retraits à 5%.

Cliffwater a déclaré mardi que les investisseurs de son fonds de crédit privé de 31 milliards de dollars avaient tenté de racheter 17% des parts au deuxième trimestre, mais que ces rachats avaient également été plafonnés à 5%. Les exemples de ce type ont été nombreux ces derniers mois, et il y en aura probablement beaucoup d'autres.

* Un acteur de second plan

Le bitcoin a atteint jeudi son plus bas niveau depuis quatre mois, à environ 61 000 dollars. Il a perdu la moitié de sa valeur depuis son pic supérieur à 126 000 dollars en octobre, et a chuté de 20% au cours des deux dernières semaines. Cette tendance s'est amplifiée après que Strategy, la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, dirigée par Michael Saylor, a annoncé avoir vendu pour la première fois depuis 2022.

Mais certains optimistes ne perdent pas confiance. Geoff Kendrick, de Standard Chartered, l'un des défenseurs les plus virulents des cryptomonnaies, maintient sa prévision d'un cours de 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. "Lorsque nous repenserons à la fin de l'année 2026, avec un bitcoin à 100 000 dollars, nous dirons que c'était la zone d'achat que nous voulions tous", écrit-il. À suivre.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Évolution de la situation au Moyen-Orient

* Intervention de la gouverneure de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Anna Breman

* La gouverneure de la Banque de réserve d'Australie, Michele Bullock , témoigne devant une commission sénatoriale; le vice-gouverneur Andrew Hauser s'exprime lors d'un autre événement

* Dépenses des ménages japonais (avril)

* Inflation à Taïwan (mai)

* Balance courante de la Corée du Sud (avril)

* Décision de la Banque centrale indienne sur les taux d'intérêt

* PIB de l'Inde (1er trimestre)

* PIB de la zone euro (1er trimestre, révisé)

* Parmi les responsables de la Banque d'Angleterre qui doivent s'exprimer figurent le gouverneur Andrew Bailey et Swati Dhingra

* PMI du Canada (mai)

* Chiffres de l'emploi au Canada (mai)

* Emplois non agricoles aux États-Unis (mai)

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