JOUR DE BOURSE-Les puces plongent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Une vague de corrections sur les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs a fait plonger jeudi le Nasdaq, indice à forte composante technologique, alors que les craintes liées à l’IA se propageaient à l’échelle mondiale, tandis que des données économiques américaines solides ont contribué à faire remonter le dollar et les rendements des bons du Trésor. Dans ma chronique d’aujourd’hui , je m’intéresse à l’appétit insatiable des investisseurs étrangers pour les actions américaines, ce qui suggère que la confiance dans le récit américain de l’IA — le discours de l’« exceptionnalisme américain » — est, du moins pour l’instant, bien vivante.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. TSMC va investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis alors que ses bénéfices du deuxième trimestre dépassent largement les prévisions

2. Le président chinois Xi Jinping va présenter sa vision de la diplomatie en matière d’IA lors d’un forum majeur à Shanghai

3. Les Américains sont en colère contre les centres de données. Les responsables politiques en subissent les pressions

4. La vague de ventes de SpaceX est un signe inquiétant à l'approche de l'expiration des restrictions de cession

5. Les revirements de la Fed plaident en faveur d'une plus grande discrétion: Mike Dolan

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* ACTIONS: Corée du Sud -7%, Japon -2,8%. Europe et Royaume-Uni : peu de changements; les trois principaux indices de Wall Street reculent de 0,2% à 1,5%.

* SECTEURS/TITRES: indice américain des semi-conducteurs -4%, services de communication -3%; biens de consommation de base +3%. Sandisk -12,5%, Seagate Technology -10%. Netflix -5% après la clôture. Nike +4%.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar +0,3%, la livre sterling -0,5%, le dollar/yen se maintient à des plus hauts de 40 ans, au-dessus de 162,00.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains ont progressé de 3 points de base sur les échéances courtes, ce qui a entraîné un aplatissement de la courbe des taux.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole -1%, Le gaz naturel américain atteint son plus bas niveau depuis deux mois à 2,823 $/mmBtu, or -2%, argent -4%.

Les sujets d'actualité du jour * Séoul à la recherche de solutions Les autorités sud-coréennes tentent désespérément de juguler la volatilité qui secoue le marché boursier du pays. Leur dernière mesure , prise jeudi, vise les ETF à effet de levier et basés sur des produits dérivés liés à de grandes entreprises technologiques telles que Samsung et SK Hynix. Cela fonctionnera-t-il?

La volatilité de l’indice KOSPI a atteint des sommets — la volatilité réalisée sur 30 jours est plus élevée qu’à n’importe quel autre moment de l’histoire, à l’exception de la fin de l’année 1998, lors de la crise de LTCM et du défaut de paiement de la Russie — et les investisseurs étrangers vendent à un rythme jamais vu depuis 25 ans. Accrochez-vous bien.

* Rupture de communication En matière de politique monétaire, les signaux envoyés par les banquiers centraux peuvent souvent être aussi importants que les mesures qu’ils prennent. Parfois même davantage. Ainsi, l’engagement pris par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, de revoir la stratégie de communication de la Fed, pour s’orienter de fait vers une approche « moins, c’est plus », ne manquera pas de créer un certain degré d’incertitude et de malaise chez les investisseurs.

La « fonction de réaction » de la Fed sous Warsh reste floue. Comment la Fed réagira-t-elle à l’évolution des indicateurs économiques, qu’est-ce qui déclenchera cette réaction, et quelle sera-t-elle? Personne ne le sait encore. En attendant, c’est une période de silence pour les deux semaines à venir, avant la réunion de politique monétaire des 28 et 29 juillet. Mais les responsables resteront-ils aussi discrets après cela?

* Un exercice d’équilibre délicat Un nouveau document de la Fed et les données sur les flux de capitaux américains publiées cette semaine soulignent à quel point l’IA est cruciale pour l’économie et les marchés américains. Le document de la Fed suggère que les importations liées à l’IA pourraient creuser le déficit courant davantage qu’on ne le pensait auparavant, tandis que les dernières données « TIC » montrent que les investisseurs étrangers continuent d’injecter des sommes colossales dans les actions américaines, à la poursuite du rêve de l’IA.

Tout va bien, jusqu’à ce que ça ne le soit plus. La nervosité liée au coût colossal du déploiement de l’IA commence à se propager à Wall Street, l’indice des puces « SOX » ayant chuté de 20% au cours du mois dernier. Si cette tendance se poursuit, ou si les investisseurs étrangers commencent à s’inquiéter, Houston, nous pourrions avoir un problème.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Les développements au Moyen-Orient

* Le sentiment mondial à l’égard de l’IA et des valeurs des semi-conducteurs

* Déclarations du chancelier allemand Merz et du président français Macron aux journalistes

* Indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan (États-Unis), prévisions d’inflation (juillet, données préliminaires)

* Production industrielle aux États-Unis (juin)

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