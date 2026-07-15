JOUR DE BOURSE-Les pressions sur les prix continuent de s'atténuer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les rendements obligataires américains ont baissé mercredi après la publication d’un nouvel indicateur de l’inflation américaine pour le mois de juin, qui s’est révélé plus faible que prévu, allégeant ainsi la pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle relève ses taux d’intérêt, tandis que les bons résultats des entreprises et les perspectives de fusions-acquisitions ont également soutenu les marchés boursiers . Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’explique pourquoi le président de la Fed, Kevin Warsh, ne peut pas se permettre de baisser la garde face à l’inflation, malgré les surprises à la baisse des données de l’IPC de juin.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Les prix à la production aux États-Unis enregistrent leur plus forte baisse en 14 mois; les risques d’inflation restent orientés à la hausse

2. La croissance économique chinoise au deuxième trimestre ralentit pour atteindre son plus bas niveau depuis trois ans et demi, alors que les déséquilibres s’aggravent

3. Le dernier "choc" chinois, les difficultés de l’automobile allemande et la pression sur la parité euro/yuan: Mike Dolan

4. JPMorgan, dirigée par Dimon, s'apprête à devenir la première banque au monde à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars

5. EXCLUSIF – Stripe et Advent proposent de racheter PayPal pour plus de 53 milliards de dollars, selon des sources

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* BOURSE: Japon +1,5%, Europe et Royaume-Uni pratiquement inchangés. S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,6%.

* SECTEURS/TITRES: le secteur financier américain atteint un nouveau plus haut, les services de communication +2,8%, les services aux collectivités -1%. PayPal +17%, BlackRock +7%. Dell -10%, SpaceX passe sous son cours d’introduction en bourse.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule de 0,4%, la livre sterling est la devise du G10 qui affiche la plus forte hausse (+1%). Le dollar canadien atteint son plus haut niveau depuis quatre semaines.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains reculent, les courbes de rendement s'accentuent dans un contexte haussier. Encore une fois. L'écart entre les rendements à 2 ans et à 30 ans atteint 95 points de base, son plus haut niveau en six semaines.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole clôture en légère hausse dans un marché agité.

Les sujets d'actualité du jour * Une crise en Chine? Les dernières données économiques officielles chinoises montrent pourquoi Pékin mise autant sur les exportations. En juin, les investissements et les prêts intérieurs ont été bien en deçà des attentes, ce qui suggère que le désendettement du pays est loin d’être terminé. Le PIB du deuxième trimestre a été nettement inférieur aux prévisions: la croissance a ralenti à 4,3% contre 5,0%, soit le rythme le lent depuis plus de trois ans.

Sans la **force** des exportations, notamment de puces électroniques et d’automobiles, les perspectives de croissance globales seraient encore plus sombres. Pékin devrait-il en faire davantage pour relancer la demande intérieure, par exemple en abaissant les taux d’intérêt ou en lançant un plan de relance budgétaire à grande échelle? Si le marasme économique persiste, il pourrait bien y être contraint.

* Les banques américaines en pleine forme La plupart des grandes banques américaines ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, et on peut affirmer sans risque que Wall Street se porte à merveille. Le résultat net combiné de cinq banques — JPMorgan , Goldman , Citi , BofA et Morgan Stanley — a dépassé les 50 milliards de dollars sur la période d’avril à juin, porté par la vigueur des activités de trading, de prise ferme d’introductions en bourse et de transactions. Les grands gestionnaires d’actifs se portent également bien, les actifs sous gestion (AUM) de BlackRock ayant bondi pour atteindre le niveau record de 15 000 milliards de dollars. Il n’est donc pas étonnant que les valeurs financières américaines s’envolent, affichant désormais une hausse de 20% par rapport à leur plus bas niveau de mars pour atteindre un nouveau record mercredi.

* Cochez la case

Les investisseurs étrangers ne peuvent pas résister aux actions et aux obligations américaines. Les dernières données sur les flux de capitaux du programme TIC (U.S. Treasury International Capital (**TIC**) montrent que les achats nets d’actifs américains par les investisseurs étrangers ont totalisé 232,7 milliards de dollars en mai, soit plus du double du chiffre d’avril et le troisième meilleur résultat mensuel jamais enregistré.

Près de la moitié de ces capitaux a été investie dans les actions, et une fois de plus, les investisseurs du secteur privé ont représenté la quasi-totalité de la demande étrangère d’actifs américains. Les secousses subies par le secteur technologique ont ébranlé Wall Street en juin; il sera donc intéressant de voir si cela a affecté la demande étrangère. Dans l’ensemble, cependant, personne ne veut passer à côté de la reprise américaine portée par l’intelligence artificielle.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* TSMC résultats (T2)

* Décision de la Banque centrale de Corée du Sud sur les taux d’intérêt

* Indice des affaires de la Fed de Philadelphie (juillet)

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s’exprimer figurent la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et le vice-président Philip Jefferson

* Résultats d'entreprises américaines

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