JOUR DE BOURSE-Les nuages de la guerre s'amoncellent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

L'escalade des tensions au Moyen-Orient a finalement pesé sur Wall Street lundi, après que les investisseurs eurent racheté plus tôt des actions du secteur des semi-conducteurs , fortement malmenées, en prévision de la publication de résultats importants dans le secteur technologique plus tard dans la semaine, tandis que les craintes liées à la guerre ont fait grimper les cours du pétrole , les rendements obligataires et le dollar . Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment la forte volatilité du marché boursier sud-coréen, fortement axé sur les puces électroniques, s’est répercutée sur Wall Street. L’indice de référence KOSPI s’effondre. Les principaux indices américains pourront-ils résister à la pression?

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Les fabricants de puces s'apprêtent à enregistrer d'importants bénéfices, mais cela suffira-t-il?

2. « Je ne pouvais plus respirer »: la frénésie boursière en Corée du Sud met en lumière les risques liés aux prêts sur marge

3. Le boom des puces pour l’IA pourrait-il faire d’ASML la première entreprise européenne à franchir la barre du billion de dollars?

4. En juillet, la Chine maintient ses taux directeurs inchangés pour le 14e mois consécutif

5. Le taux d'inflation annuel du Canada recule en dessous des prévisions grâce à la baisse des prix du carburant

Principales évolutions des marchés aujourd’hui

* ACTIONS: Corée du Sud -4,5 %, Japon -4 %. Europe -0,4 %, Royaume-Uni -0,7 %. Dow -0,6 %, S&P 500 -0,2 %, Nasdaq stable.

* SECTEURS/ACTIONS: Huit secteurs de l'indice S&P 500 reculent, trois progressent. Santé et matériaux -1 %, services de communication +0,7 %. Paramount -2 %, atteint son plus bas niveau depuis 17 ans; Warner Bros. Discovery -3,8 %, à son plus bas niveau depuis 2026. Global Payments +6 %, Microsoft +2 %, Oracle -4 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar s'apprécie globalement face aux devises du G10, mais recule face aux principales devises des marchés émergents — le BRL, le MXN et le KRW progressent tous de 0,5 % ou plus.

* OBLIGATIONS: Les rendements des gilts britanniques progressent globalement, la courbe s'accentue d’environ 4 pb. Les rendements américains gagnent entre 4 et 6 pb sur l’ensemble de la courbe.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole +1 %, le Brent repasse au-dessus de 90 $/baril. L’or recule, oscillant autour de 4 000 $/once.

Les points à retenir aujourd’hui * L'essence à 4 dollars le gallon

Le prix moyen de l’essence aux États-Unis est repassé au-dessus de 4 dollars le gallon, selon l’AAA, suite à la flambée des cours mondiaux du pétrole provoquée par la nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Cela survient alors que la période des vacances et la « saison des déplacements en voiture » battent leur plein aux États-Unis; les Américains, déjà confrontés à des difficultés financières, vont donc en ressentir les effets.

Le moment est également mal choisi pour le président de la Fed, Kevin Warsh: la marge de manœuvre qu’il pensait pouvoir tirer des récents chiffres modérés de l’IPC et de l’IPP pourrait s’amenuiser. La semaine dernière, plusieurs responsables de la Fed — Beth Hammack, Lorie Logan, Jeffrey Schmid et Philip Jefferson — ont averti que la dynamique actuelle de l’inflation continuait de pointer vers une hausse des taux.

* Un nouveau vent souffle avec Burnham

La Grande-Bretagne compte son septième Premier ministre en une décennie: Andy Burnham a remplacé Keir Starmer lundi et s’est engagé à mettre fin à ces années d’instabilité. Promettre les plus grands changements de ces 40 dernières années — « un nouveau modèle politique et un nouveau modèle économique » — relève d’une belle rhétorique, mais il reste à voir s’il sera capable de tenir ses promesses. Ce qui est certain, c’est que Burnham a déjà créé une surprise de taille en nommant l’ancien ministre de la Défense John Healey au poste de ministre des Finances. Les marchés s’attendaient à Shabana Mahmood et ont réagi de manière légèrement négative à l’annonce de la nomination de Healey: la livre sterling a fléchi et le rendement des gilts à 10 ans a terminé la journée en hausse de 8 points de base, repassant au-dessus de 5,00 %. Il semble désormais probable que davantage de fonds soient alloués à la défense, mais cela signifiera-t-il une réduction des budgets dans d’autres domaines tels que la santé et la protection sociale?

* Fusions-acquisitions (dans le cadre de l’)

Paramount Skydance doit suspendre pendant quelques semaines son acquisition de Warner Bros. Discovery, d’un montant de 110 milliards de dollars, a décidé lundi un juge fédéral américain, après qu’une coalition d’États menée par la Californie a fait valoir que la fusion porterait un préjudice irréparable à la concurrence. Le juge tiendra une audience le 3 août afin de déterminer si l’opération doit être reportée pendant toute la durée de la procédure judiciaire, qui pourrait prendre des mois avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Par ailleurs, le conseil d’administration de PayPal estimerait que l’offre publique d’achat de 53 milliards de dollars lancée par son concurrent Stripe et la société de capital-investissement Advent International sous-évalue la société et se heurte également à des obstacles réglementaires et financiers. Mais les actions du géant américain des paiements ont conservé les gains enregistrés la semaine dernière, lorsque la nouvelle de l’offre a été annoncée pour la première fois, ce qui suggère que les investisseurs pensent que l’opération aboutira.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Exportations de Taïwan (juin)

* (s sur l'emploi et les bénéfices au Royaume-Uni pour mai/juin)

* Éventuelles annonces politiques du nouveau Premier ministre britannique Burnham

* Indice ZEW allemand (juillet)

Vous souhaitez recevoir « Trading Day » dans votre boîte mail tous les matins en semaine? Inscrivez-vous à ma newsletter ici . Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas les vues de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.