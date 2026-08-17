JOUR DE BOURSE-Les Bonds jouent du blues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les rendements des obligations d’État à long terme ont atteint lundi, partout dans le monde, des niveaux jamais vus depuis des décennies. Cette hausse a pesé sur les marchés boursiers, qui ont également subi la pression d’un scepticisme grandissant concernant un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que d’une remontée des cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis six semaines. Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment la Fed pourrait ramener l’inflation à son objectif. Son président, Kevin Warsh, a indiqué qu’une réduction du bilan de la Fed et un boom de la productivité lié à l’intelligence artificielle constitueraient des outils utiles. Mais aucun de ces deux éléments ne peut se substituer à l’instrument le plus brutal, mais aussi le plus efficace, de la panoplie de la Fed: les hausses de taux d’intérêt.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. La reprise chinoise s'essouffle alors que la consommation et la production perdent de leur vigueur

2. La croissance japonaise au deuxième trimestre est inférieure aux prévisions en raison d’une baisse des dépenses et des investissements

3. EXCLUSIF – La valorisation de l’introduction en bourse d’Anthropic repose sur des prévisions de chiffre d’affaires de 190 à 200 milliards de dollars pour 2028, selon des sources

4. Les grands investisseurs recherchent les futurs gagnants de l’IA alors que les craintes liées aux dépenses d’investissement s’estompent

5. La Chine surprend à nouveau les marchés pétroliers en recommençant à constituer des stocks en juillet: Russell

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui

* BOURSE: le Nikkei japonais clôture à son plus haut niveau depuis six semaines, l’ e britannique recule pour la sixième journée consécutive, l’ e européen reste pratiquement inchangé. Les trois principaux indices américains reculent de 0,3 à 0,5 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Tous les secteurs du S&P 500, sauf un (l'énergie), sont en baisse. Services de communication et biens de consommation de base: -1,5 %; énergie: +1 %. Carvana: -7 %; Sandisk: +9 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: L' e du dollar s'atténue légèrement; l'AUD et le NZD enregistrent les plus fortes hausses du G10 (+0,3 %), tandis que le BRL figure parmi les devises des marchés émergents les plus performantes (+0,5 %).

* OBLIGATIONS: le rendement des obligations d'État japonaises (JGB) à 10 ans s'établit à 2,93 %, son plus haut niveau depuis 1996. Le rendement des obligations d'État françaises à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2009, celui du Bund son plus haut niveau depuis 2011. Le rendement des obligations américaines à 30 ans dépasse 5,30 %, son plus haut niveau depuis 2007; le rendement des TIPS à 30 ans s'établit à 3,09 %, son plus haut niveau depuis 2008.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole +3 %, le Brent repasse au-dessus de 90 $/baril. Or +1 %, au-dessus de 4 400 $/once.

Thèmes d’actualité du jour:

Frisson sur le marché des obligations à long terme

Les obligations à long terme sont à nouveau sous pression partout dans le monde. Des États-Unis à la France, de l’Allemagne au Japon, les rendements des titres d’État à 10 ans et plus ont atteint lundi de nouveaux sommets, inéquivalus depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies.

La pression vient de tous les côtés: le pétrole est repassé au-dessus de 90 dollars le baril, les espoirs d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran s’étant évaporés; les craintes d’un cycle de hausse des taux plus agressif au Japon; les inquiétudes budgétaires en France et aux États-Unis, où la dette fédérale est sur le point de dépasser les 40 000 milliards de dollars; la flambée des paiements d’intérêts par les États; et la faiblesse de la demande lors des adjudications de dette publique. Combien de temps faudra-t-il avant que d’autres segments du marché financier ne commencent eux aussi à céder?

La croissance mondiale vacille Les marchés boursiers mondiaux et les résultats des entreprises tournent peut-être à plein régime, mais les performances de l'économie mondiale sont moins convaincantes. Les indicateurs économiques de juillet en Chine et les données du PIB japonais du deuxième trimestre montrent que les deux plus grandes économies asiatiques ne tournent pas à plein régime. Les chiffres en provenance de Pékin sont particulièrement inquiétants: les ventes au détail, les investissements des entreprises et la production industrielle ont tous déçu les prévisions des économistes, anéantissant une nouvelle fois l’espoir que la demande intérieure sorte enfin de son marasme post-pandémique.

Si l’on tient compte de la croissance annualisée du PIB américain, qui s’est établie à un faible 1,5 % au deuxième trimestre, cela fait trois des plus grandes économies mondiales qui affichent des performances en deçà des attentes. Les décideurs politiques attendront de voir comment se déroulera le troisième trimestre, mais la publication de nouvelles données de ce type risque de jeter le doute sur le bien-fondé des hausses de taux aux États-Unis et au Japon, et d’accélérer les appels en faveur de nouvelles mesures de relance en Chine.

(s sur le financement de l’IA: une visibilité à l’)

Un article du Wall Street Journal sur les engagements de dépenses hors bilan des hyperscalers américains en matière d’IA rappelle à quel point la barre de la rentabilité est placée haut dans la course à l’IA pour ces entreprises. Selon cet article, les dépenses des géants de la tech en IA pourraient être supérieures de 3 000 milliards de dollars à ce qu’elles laissent paraître. Si tel est le cas, cela modifie-t-il la façon dont les investisseurs devraient percevoir ces géants, et le secteur de l’IA en général?

Les dépenses liées à l’IA devraient déjà atteindre des sommets. Morgan Stanley estime que les quatre plus grands hyperscalers (Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta) augmenteront leurs dépenses l’année prochaine de 57 % par rapport à cette année, dans le but de générer un rendement de plus de 25 % sur le capital investi. Mais ces investissements mettent plus de temps à porter leurs fruits, ce qui se traduit par des estimations de flux de trésorerie disponibles à court terme plus sombres. Un déficit de financement plus important l’année prochaine devrait entraîner une augmentation des émissions de dette.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Évolution de la situation au Moyen-Orient

* Marché du travail britannique: taux de chômage, salaires (juin); emplois (juillet)

* Indice ZEW allemand (août)

* Production industrielle américaine (, juillet)

* Prix à l'importation et à l'exportation aux États-Unis (Juillet)

Vous souhaitez recevoir « Trading Day » dans votre boîte mail tous les matins en semaine? Inscrivez-vous à ma newsletter ici . Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Elles ne reflètent pas les vues de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s’engage à faire preuve d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité.