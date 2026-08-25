JOUR DE BOURSE-Le pétrole et les rendements en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les cours du pétrole ont fortement chuté lundi, le Brent repassant sous la barre des 90 dollars le baril, ce qui a déclenché une solide hausse à Wall Street et un fort rebond des bons du Trésor, les investisseurs digérant les récentes nouvelles concernant les rachats d’obligations américaines et l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada .

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je me penche sur la reprise du conflit commercial entre les États-Unis et le Canada, et sur les raisons pour lesquelles le monde entier observe la situation avec inquiétude. Les mesures de rétorsion tarifaires jettent une ombre sur l’ensemble de l’accord commercial USMCA , mais cette escalade a également des implications plus larges au-delà de l’Amérique du Nord — aucune d’entre elles n’étant particulièrement positive.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Pourquoi le marché obligataire pourrait revoir ses prévisions concernant les États-Unis

2. Les sanctions de Bessent pour le ”Jour J” s’apparentent davantage à Anzio, mais la réponse de l’Iran est cruciale: Russell

3. Le déficit budgétaire américain cache un problème d’IA: Mike Dolan

4. Le Canada impose des droits de douane de rétorsion sur des produits américains d’une valeur de 20 milliards de dollars alors que la guerre commerciale s’intensifie

5. Le PIB allemand et le climat des affaires dépassent les attentes, nouveau signe de reprise

Principaux mouvements des marchés aujourd’hui

* ACTIONS: Japon +0,5%, Europe et Royaume-Uni +0,3%. S&P 500 et Dow +0,3%, Nasdaq +0,7%.

* SECTEURS/TITRES: Sept secteurs du S&P 500 en hausse, quatre en baisse. Technologie +1%, énergie -1,7%. Moderna +14%, Super Micro Computer +10%. Nike -3%.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule, le Bitcoin dépasse les 80 000 $. USD/CNY à 6,7195, son plus bas niveau depuis février 2023.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains reculent jusqu’à 8 points de base, le rendement à 10 ans enregistrant sa plus forte baisse depuis deux mois. La courbe des taux s’aplatit. L’adjudication des obligations à 2 ans suscite une bonne demande de la part des enchérisseurs indirects.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole recule de 3 à 4%, l’or atteint son plus haut niveau depuis 3 mois.

Les points à retenir aujourd’hui:

Il faut un nouveau plan, Stan Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a essuyé de nombreuses critiques depuis sa décision d’augmenter les rachats d’obligations à long terme, une mesure qui, selon lui, vise à résoudre des problèmes de liquidité, mais que la plupart des observateurs considèrent comme un simple moyen de faire baisser les rendements. Rien de tout cela ne l’aura sans doute autant piqué que la critique publique de son ancien collègue Stanley Druckenmiller , qui estime que les marchés ont eu raison de considérer cette décision comme une ”erreur”.

Druckenmiller et Bessent ont travaillé ensemble avec George Soros en 1992, lorsque ce dernier a, comme on le sait, mis la livre sterling à nu et ”fait plier” la Banque d’Angleterre. Par la suite, Druckenmiller a travaillé en étroite collaboration avec un certain Kevin Warsh, qui est devenu associé au sein du Duquesne Family Office de l’investisseur milliardaire. ”Druck”, l’un des investisseurs les plus respectés de l’histoire, qui met depuis longtemps en garde contre les dangers de l’indiscipline budgétaire, affirme que les outils de liquidité de Bessent ne peuvent pas être utilisés pour résoudre des problèmes de solvabilité. À ce jour, ni Bessent ni le Trésor n’ont fait de commentaire.

Attention à l’écart Les chiffres publiés mardi ont montré que la croissance allemande au deuxième trimestre avait été plus rapide que prévu initialement, et que le moral des entreprises avait atteint en août son plus haut niveau depuis un an. Le moteur économique européen semble passer à la vitesse supérieure: le PIB a progressé à un rythme annuel de près de 1,5% au cours des trois derniers trimestres, note JPMorgan, porté par les mesures de relance budgétaire, la vigueur des exportations, les dépenses de consommation et les investissements du secteur privé. Mardi, la Deutsche Bank a revu à la hausse ses prévisions de PIB réel pour 2026, les portant de 0,5% à 1,0%. La dynamique allemande, conjuguée à la forte croissance d’autres pays comme l’Espagne, explique pourquoi l’indice des surprises économiques européennes de Citi a atteint son plus haut niveau depuis trois ans et demi. À l'inverse, l'indice américain des surprises s'est récemment affaibli, et l'écart entre les deux est désormais le plus important (en faveur de l'Europe) depuis février 2023. Avec la remontée des prix de l'énergie, la BCE pourrait-elle accélérer le rythme des hausses de taux anticipées? Ce n'est pas l'avis des sources citées aujourd'hui par Reuters.

Le yuan à surveiller

Par coïncidence, le yuan chinois s’échange également à son plus haut niveau face au dollar depuis février 2023, dépassant la barre des 6,72 pour un dollar. Un franchissement de la barre des 6,70, pour atteindre des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis quatre ans, semble être une question de ”quand” et non de ”si”. La Banque populaire de Chine (PBOC) tente toutefois de freiner le rythme de l’appréciation en fixant quotidiennement des taux directeur à des niveaux plus faibles que les anticipations du marché — Pékin reste en effet attachée à son modèle de croissance tiré par les exportations, comme en témoigne son excédent commercial en plein essor, qui s’élève à 1 000 milliards de dollars. Le dollar subissant une pression à la baisse croissante — due en grande partie aux inquiétudes concernant la Fed et, en particulier, la politique du Trésor américain —, la PBOC devra probablement continuer à s’opposer à la hausse du yuan, s’attirant ainsi de nouvelles critiques selon lesquelles elle ”manipule” le taux de change. Un terme que le Trésor américain n’utilise bien sûr pas. Pas encore, en tout cas.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* L'inflation mesurée par l'IPC en Australie (juillet)

* Commandes de biens durables aux États-Unis (juillet)

* PIB américain (2e trimestre, deuxième estimation)

* Le Trésor américain vendra 70 milliards de dollars de bons à 5 ans lors d’une adjudication

* Publication des résultats de Nvidia (après la clôture des marchés)

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