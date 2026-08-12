JOUR DE BOURSE-L'IA a le vent en poupe, de nouveaux sommets en vue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les résultats financiers encourageants du secteur technologique ont propulsé mercredi les indices Nasdaq, S&P 500 et MSCI All Country à deux doigts de leurs plus hauts historiques, tandis que les actions et les obligations ont également bien accueilli les chiffres de l’inflation américaine, qui semblaient réduire les chances d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain. Dans ma chronique d’aujourd’hui , je m’intéresse à la récente flambée des spreads des CDS des hyperscalers américains, qui reflète la crainte que l’augmentation de l’endettement de ces entreprises et la détérioration de leurs flux de trésorerie disponibles ne déclenchent un défaut de paiement ou un « événement de crédit ». Les fluctuations des CDS sont frappantes, mais elles surestiment les risques.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. L’inflation à la consommation reste modérée aux États-Unis en juillet, mais l’économie n’est pas encore tirée d’affaire

2. Trois réflexions en milieu de semaine — des banques “magnifiques”, le revirement du Japon, le populisme: Mike Dolan

3. Les investisseurs craignent que l’assouplissement des orientations de la Fed ait un coût

4. La banque centrale chinoise s’engage à mettre en œuvre de nouvelles mesures en temps opportun

5. L'administration Trump exhorte à nouveau la Cour suprême des États-Unis à intervenir sur la question des bulletins de vote par correspondance

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* ACTIONS: Corée du Sud +4%, le Nikkei atteint son plus haut niveau depuis trois semaines. L'Europe et le Royaume-Uni reculent. Le S&P 500 +0,3%, le Nasdaq +0,6%, tous deux en passe d'atteindre des records historiques.

* SECTEURS/ACTIONS: Huit secteurs du S&P 500 en hausse, trois en baisse. Technologie et immobilier +1%; services de communication et matériaux -1%. Super Micro Computer et CoreWeave +19%, Dell +10%.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar progresse légèrement, la livre sterling atteint son plus haut niveau depuis un mois à 1,3540 $. Les devises du G10 qui reculent le plus sont la couronne suédoise (SEK) et le dollar néo-zélandais (NZD), toutes deux en baisse d’environ 0,5%. La couronne norvégienne (NOK) reste stable dans l’attente de la décision de la Norges Bank.

* OBLIGATIONS: Adjudication satisfaisante des obligations américaines à 10 ans, les offres indirectes étant nettement supérieures à la moyenne récente. La courbe des taux s'accentue dans un contexte haussier: l'écart 2 ans/10 ans atteint 49 pb, celui entre 2 ans et 30 ans atteint 107 pb, les deux étant à leur plus haut niveau depuis mai.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le cours du pétrole reste pratiquement inchangé, tandis que l'or atteint son plus haut niveau depuis deux mois, au-dessus de 4.400 $/oz.

Thèmes d’actualité du jour:

Pente et éclaircie Les derniers chiffres de l'inflation américaine étaient parfaitement conformes aux prévisions. Dans la foulée d’un rapport sur l’emploi en berne, les perspectives concernant la réunion de la Fed de septembre penchent davantage vers un maintien des taux inchangés. Avant la publication des données de l’IPC, les traders étaient partagés à parts égales entre un maintien des taux et une hausse de 25 points de base. Désormais, le rapport est de 60 contre 40 en faveur d’un statu quo. Un soulagement pour le président de la Fed, Kevin Warsh, peut-être, même si le centre de gravité au sein du FOMC bascule vers une hausse des taux. L’une des conséquences évidentes sur les marchés de ces deux publications de données clés et de la conférence de presse de M. Warsh , mal accueillie le mois dernier, a été une accentuation des courbes de rendement. La courbe 2 ans/10 ans s’est accentuée d’environ 20 points de base, principalement sous l’effet d’une « accentuation haussière » tirée par les échéances courtes. La courbe 2 ans/30 ans s’est accentuée de près de 30 points de base, sous l’effet à la fois d’achats sur les échéances courtes et de ventes sur les échéances longues. Mercredi, ces deux courbes ont atteint leur niveau le plus accentué depuis mai. Les décideurs politiques ne s’en inquiéteront pas outre mesure, à condition que les échéances longues restent bien maîtrisées.

Déficit record Ce qui nous amène au déficit budgétaire américain. Le mois dernier, il a grimpé à 432 milliards de dollars, un record pour un mois de juillet et un déficit de près de 50% supérieur à celui de juillet de l’année dernière. Il s’agit du plus gros déficit mensuel enregistré depuis début 2021, lorsque le gouvernement consacrait des milliers de milliards aux programmes d’aide liés à la pandémie. Cela porte le déficit des dix premiers mois de l’exercice 2026 à 1.800 milliards de dollars, soit déjà plus que le total de l’année 2025. La dette nationale brute est sur le point d’atteindre les 40.000 milliards de dollars.

Ces chiffres vont raviver les appels lancés à Washington pour que le gouvernement — bien tardivement — ramène le déficit à un niveau plus proche de 3% du PIB, contre plus de 6% actuellement. Mais la guerre, les promesses électorales, la polarisation politique et la volonté de laisser l’économie tourner à plein régime font de cet objectif un vœu pieux. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Trésor américain oriente davantage ses financements vers les bons du Trésor, ce qui exerce une pression sur la partie longue du marché obligataire.

La Norvège en tête!

Le fonds souverain norvégien, d’une valeur de 2.300 milliards de dollars ‌— le plus important au monde —, a enregistré un bénéfice record de 1.750 milliards de couronnes norvégiennes (184,3 milliards de dollars) au premier semestre de l’année. Ce fonds, qui investit les recettes publiques issues du pétrole et du gaz, détient en moyenne 1,5% de l’ensemble des sociétés cotées à l’échelle mondiale, ce qui en fait le plus grand investisseur individuel au monde.

Si l'on met de côté un instant les débats sur les “stocks et les flux”, ce bénéfice semestriel dépasse le PIB annuel nominal d'environ 130 pays et justifie la prudence et la vision à long terme dont Oslo a fait preuve en créant ce fonds il y a plus de 30 ans. D’autres pays riches en ressources énergétiques gèrent bien sûr des fonds souverains similaires, mais ce n’est pas le cas de tous. Avec des finances publiques mises à rude épreuve et des gouvernements soumis à une pression sans précédent pour financer la sécurité nationale, les infrastructures et les besoins en matière de services publics, beaucoup aimeraient probablement en faire autant. À l’instar de la Grande-Bretagne.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Inflation de gros au Japon (juillet)

* PIB britannique (T2, estimation préliminaire)

* Vente aux enchères par le Trésor américain de 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans

* Inflation de l'IPP américain (juillet)

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer figurent Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, et Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond

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