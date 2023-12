[JOUR 5] L’Avent de l’Investissement : Pourquoi un ETF pour commencer à investir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Aujourd'hui, on va voir pourquoi les ETF (fonds indiciels, je le rappelle) sont intéressants et peuvent être un bon outil pour commencer à investir.

1. Une diversification par construction

Un ETF est un fonds qui détient, selon l'indice qu'il réplique, une dizaine à des centaines de titres en sous-jacent. C'est un placement qui offre donc, par sa nature, de la diversification : vous n'êtes pas investi sur un seul titre mais plusieurs en même temps.

En investissant sur l‘ETF qui suit l'indice Euro Stoxx 50 par exemple, un épargnant diversifie son placement sur les 50 plus grandes sociétés de la zone Euro, et cela, en une transaction. On évite donc les frais de transaction ou de courtage sur ces 50 actions individuelles (et le temps nécessaire pour faire ces transactions !). Certains indices sont beaucoup plus larges, comme le S&P 500 qui contient les 500 plus grandes entreprises cotées américaines. On rappelle que la diversification ne protège jamais intégralement d'une perte. En revanche, plus un portefeuille contient de titres, plus l'investisseur diminue son risque en cas de secousse de marché.

2. Les ETF : des frais de gestion plus faibles par rapport à des fonds actifs

Un ETF cherche à répliquer la performance d'un indice. Grâce à cette approche, un ETF affiche une structure de coûts plus abordable que celle d'un fonds actif pour plusieurs raisons. Premièrement, le gérant n'a pas besoin d'effectuer une sélection active des titres, c'est-à-dire étudier le marché très régulièrement et décider quels titres acheter ou vendre pour optimiser le portefeuille en permanence. Deuxièmement, l'ETF suivant un indice de référence, les coûts de transaction pour acheter et vendre un titre sont beaucoup plus faibles que pour un fonds en gestion active. Un ETF peut ainsi avoir des frais de gestion jusqu'à 10 fois moins cher qu'un fonds actif1. Et ça, c'est important, car les frais de gestion ou tout autres frais liés à vos investissements peuvent venir rogner significativement sur votre rendement. Il faut donc dûment les considérer. C'est d'ailleurs pourquoi on apprécie l'offre de Boursorama : 0€ de frais de courtage sur une sélection d'ETF iShares.

3. Avec un ETF, on sait exactement ce qu'il y a dans le fonds

Puisqu'un ETF réplique un indice, sa composition est en permanence celle de l'indice sous-jacent, qui peut être consultée par l'investisseur quand il le souhaite, sur le site du fournisseurs de l'ETF par exemple. Dans le cas des fonds actifs, la composition est communiquée de façon régulière dans des reportings, souvent mensuels, mais n'est pas transparente en temps réel. Cette transparence que propose les ETF est donc un avantage, notamment pour les investisseurs qui souhaitent suivre de près ce qui se passe au sein de leur portefeuille.

4. On peut vendre un ETF presque à tout moment de la journée

Pour rappel (si vous avez déjà oublié la leçon d'hier), un ETF est un fonds indiciel coté en bourse, il se comporte donc comme une action. L'investisseur peut ainsi acheter ou vendre des parts d'ETF comme il le ferait avec une action individuelle : c'est-à-dire, tout au long de la journée, tant que les marchés sont ouverts. On parle donc de liquidité élevée pour les ETF, par rapport à d'autres placements qui requièrent souvent 24h ou 48h pour qu'une transaction d'achat ou de vente soit effectuée.

Attention, dans certains cas, quand l'ETF réplique un indice très spécifique par exemple, la liquidité est plus faible : la transaction peut ne pas se faire immédiatement par manque de volume.

5. Il existe des ETF pour à peu près tout

Depuis ses débuts il y a une trentaine d'années, le marché des ETF s'est fortement développé. L'offre est de plus en plus large. Il existe des ETF représentant toutes les classes d'actifs principales : actions, obligations et matières premières (de manière indirecte), avec :

- des stratégies intégrant des problématiques de climat et de durabilité

- des approches thématiques comme la digitalisation, l'économie circulaire ou encore la diversité et l'égalité des chances

Avec une offre aussi large, vous pouvez constituer, à des coûts abordables2, un portefeuille diversifié qui correspond à vos objectifs, votre niveau de tolérance au risque, vos valeurs et convictions. Et ça, c'est possible avec un portefeuille 100% ETF.

À demain !

Rédigé par Sarah Afqir

Avertissement en matière de risques



Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est pas assuré de récupérer son investissement initial.



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie.



Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment.



Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).



Indices

Le EURO STOXX® Banks Index , EURO STOXX® Select Dividend 30 Index et STOXX® Europe 600 Technology Index ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les valeurs basées sur l'indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur l'indice.

Les fonds iShares ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni promus par MSCI. MSCI décline toute responsabilité concernant les fonds ou leurs compartiments ou tout indice sur lequel ils seraient indexés. Le Prospectus contient des informations plus détaillées portant sur la relation limitée qu'entretient MSCI avec BlackRock Advisors (UK) Limited et tout fonds ou compartiment lié.

« S&P® » et « Standard & Poor's® », sont des marques déposées et S&P 500 et S&P Global Clean Energy Index sont des marques de Standard & Poor's Financial Services LLC. Leur utilisation à certaines fins par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées fait l'objet d'une licence. iShares® est une marque déposée de BlackRock Fund Advisors ou de ses sociétés affiliées.Les iShares ETFsn'est pas sponsorisé, recommandé, vendu ni promu par S&P et S&P ne fait aucune déclaration au sujet du caractère opportun d'un investissement dans ce produit.

Pour les investisseurs en France



BlackRock n'a pas examiné l'adéquation de cet investissement à vos besoins individuels et à votre tolérance au risque. Pour vous assurer que vous comprenez si notre produit est adapté, veuillez lire le document d'informations clés pour l'investisseur. Toute décision d'investissement doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus de la Société, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur et le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus de la société. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant d'investir. Si, après avoir lu les brochures des produits, vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter votre conseiller financier.

Le présent document est de nature promotionnelle. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des sociétés sera effectuée selon les conditions précisées dans le prospectus complet, le document d'information clé pour l'investisseur, l'avenant français et dans les suppléments des sociétés, le cas échéant. Ces documents peuvent être obtenus en contactant l'agent payeur de la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou en consultant le site www.blackrock.com/fr et sont disponibles en français et en anglais. Les sociétés sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit étranger et agréés par le régulateur financier de leur pays d'origine en tant qu'OPCVM conformes à la réglementation européenne. La directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, établit des règles communes afin de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui y sont conformes. Ce socle commun n'a pas exclu des méthodes de mise en œuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit. Ce compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des fonds n'est pas autorisée en France. Ce document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation en lien avec les actions des fonds. BlackRock peut mettre fin à la commercialisation du produit à tout moment. Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs et sur la manière d'émettre une réclamation, veuillez consulter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en anglais.



Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.



iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2022 BlackRock (Netherlands) B.V. N° d'immatriculation 17068311. Tous droits réservés.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

1.Source : Finance Héros, 2023

2. Comparativement à ceux liés à d'autres produits financiers tels que des fonds actifs.