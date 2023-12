[JOUR 24] L’Avent de l’Investissement : et si je parlais d’investissement à mes enfants ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La période de Noël est naturellement propice aux cadeaux, y inclus des cadeaux sous forme d'argent offert aux plus jeunes pour leur tire-lire. Que faire de l'argent offert – en voilà une bonne accroche si vous cherchez à aborder les sujets d'épargne et d'investissement en famille.

Tout d'abord, on constate que la culture financière en France est relativement basse. Lors d'une étude conduite par l'assureur Allianz auprès de 1 000 personnes en France, Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, Espagne et États-Unis, contenant 4 questions sur les compétences financières (calcul, notions d'intérêts, notions de comptabilité et d'inflation), seules 28,5 % des personnes ont répondu correctement à toutes les questions. Et les Français se situent au plus bas : 19,2 %, loin derrière l'Espagne (22 %), les Etats-Unis (25 %) et les autres pays qui se positionnent tous au-delà de 30%.

Or, une solide culture financière est clé pour s'occuper de façon pertinente de ses économies. Commencer à inculquer quelques notions financières dès l'enfance ou l'adolescence peut s'avérer très utile pour ces jeunes plus tard quand ils feront leurs premiers pas financiers.

L'amélioration de la culture financière rejoint un autre sujet phare – l'égalité hommes / femmes, car beaucoup de stéréotypes ont aussi tendance à se manifester dans la façon d'aborder les sujets financiers. Une étude récente sur les adolescents et l'argent démontre que les filles touchent en moyenne moins d'argent de poche que les garçons, et des analyses de connaissance et de comportement financiers parmi les adultes font également ressortir des différences notables selon les genres, en particulier en ce qui concerne la confiance dans la prise de décisions financières et dans l'appétence pour les placements plus risqués, mais aussi plus rentables : les femmes ont tendance à exprimer davantage que les hommes des barrières liées à l'investissement, évoquant leur peur de ne pas suffisamment comprendre les notions financières et leur peur de perdre leurs économies. Une éducation financière plus solide pour tous semble donc de mise.

L'Autorité des Marchés Financiers s'est également saisie du sujet et sensibilise dans ce contexte de plus en plus aux arnaques financières, notamment les arnaques en ligne. Une raison de plus, surtout vis-à-vis des plus jeunes, de transmettre un sens critique – qui passera forcément par un minimum de connaissances financières – pour avoir du recul par rapport à des offres trop alléchantes pour être sérieuses.

Comment aborder les notions clés d'épargne et d'investissement avec les jeunes ?

L'épargne et l'investissement apprennent de regarder non pas le plaisir à court terme mais de travailler vers des objectifs de plus long terme – en bref, la patience. Une notion pas toujours facile à faire passer – mais pour autant essentielle – auprès des enfants.

Epargner, en d'autres termes, veut dire mettre de côté des montants, même petits, qu'on ne pourra pas dépenser tout de suite, mais qu'on accumule pour pouvoir s'offrir des choses plus tard. C'est un concept que la plupart des enfants comprennent assez facilement.

Investir, c'est porter sa démarche d'épargne un cran plus loin. Cela consiste à placer ces sommes sur des supports financiers avec l'attente de générer un gain c'est-à-dire de récupérer à la fin de la durée du placement plus que la mise initiale. Ce gain potentiel que peut générer un placement financier, est la récompense pour la patience dont on aura su faire preuve !

Quand la hotte du Père de Noël contient une somme d'argent, ce sera une bonne occasion de discuter avec l'enfant de la possibilité de repartir cette somme en 3 parties :

- Une 1ère partie pour le plaisir de dépenser tout de suite,

- Une 2ème partie pour épargner c'est-à-dire cumuler pour un achat plus gros dans quelques mois,

- Une 3ème partie pour investir donc de placer régulièrement des petites sommes sur un support qui va ainsi croître pendant des années et le récompenser, par exemple à sa majorité, avec le rendement potentiel que ce placement aura produit. Ici on peut imaginer des supports comme une enveloppe d'assurance-vie, ou un PEA ; le site de Boursorama regorge d'informations pour mieux informer sur ces placements. Si on se demande quoi mettre dans ces enveloppes, une bonne source d'info peut être la page pédagogique sur les ETF, des fonds aussi appelés « trackers », et qui sont des placements diversifiés, accessibles à des montants faibles et à relativement peu de frais.

Il peut d'ailleurs s'avérer passionnant de discuter finances particulièrement avec des ados, quand on arrive à lier leurs passions à des sujets financiers. Si vous avez des enfants passionnés de foot, de cinéma ou de musique, en voilà un sujet qui suscite souvent des vifs débats : comment des personnes disposant de revenus ou d'économies conséquentes et ceci souvent dès un assez jeune âge, placent-ils leur argent ? Qu'est-ce qui fait qu'un placement est adapté, à quoi faut-il faire attention ? Vaste sujet mais qui démontre que l'investissement, ça peut être passionnant.

