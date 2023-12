[JOUR 13] L’Avent de l’Investissement : sécurité digitale

Le coût moyen d'un vol de données a atteint un niveau record en 2023, à environ 4,5 millions de dollars. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Comment discuter de l'essor de l'intelligence artificielle sans parler de la sécurité digitale ? Les conséquences potentielles de la révolution IA ne sont pas toutes positives et les risques liés à la cybersécurité sont une préoccupation majeure.

Début novembre 2023, une cyber-attaque a eu lieu contre une branche d'une grande banque chinoise ISBC : les logiciels ont été paralysés jusqu'à ce qu'une rançon soit payée (1). Digne d'un film, non ? Cette attaque a même eu un impact sur le marché des obligations d'Etat américaines, qui devaient s'échanger par un autre moyen. Dans notre vie quotidienne hyper connectée aussi, il existe une menace d'attaques malveillantes. D'un autre côté, il y a les menaces de vol des données privées, qui impactent même la géopolitique : les Etats-Unis ont accusé plusieurs fois une application chinoise de voler des données privées (2) par exemple. C'est de ces potentielles attaques et potentiels vols de données qu'il faut nous protéger, avec des solutions qui entrent dans le domaine de la sécurité digitale.

Les cyber-attaques, un coût pour l'économie mondiale

Bien au-delà de la réputation qui en prend un coup, ces attaques coûtent cher aux entreprises : le coût moyen d'un vol de données a atteint un niveau record en 2023, à environ 4,5 millions de dollars USD (3). Le coût est plus élevé pour les entreprises du secteur de la santé, de la finance et de l'énergie par rapport aux autres secteurs (3) : c'est là qu'il y a beaucoup plus d'enjeux si la sécurité est compromise.

Alors en tenant compte de ces coûts importants, les entreprises doivent plutôt essayer de prévenir ces risques et investir en amont pour éviter ce genre d'attaques. D'ailleurs, de moins en moins de chefs d'entreprise, par rapport à l'année dernière, ont confiance en la capacité de leur société à être cyber-résiliente (4). Cela indique probablement que des investissements et des dépenses supplémentaires seront faîtes et sont nécessaires pour renforcer la cybersécurité : une potentielle bonne nouvelle pour les entreprises de ce secteur et les investisseurs.

Plus globalement, il est estimé que la cybercriminalité coûtera à l'économie mondiale 8 milliards de dollars en 20235. Cela représente près d'un milliard de dollars par heure. En fait, si la cybercriminalité était un état, il s'agirait de la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine.

Des entreprises pas encore connues du grand public

Chez BlackRock, nous pensons que les entreprises qui opèrent dans ce domaine et proposent des solutions de sécurité digitale tireront profit de l'essor de l'intelligence artificielle. Regardons un indice qui reflète ce secteur : le STOXX Global Digital Security. Cet indice connait un rendement de 16% depuis le début de l'année, environ 5% de plus qu'un indice qui reflète le marché de manière général, l'indice MSCI ACWI. (6)

Dans la composition de l'indice STOXX Global Digital Security, on retrouve des entreprises comme Palo Alto, Accton Technology ou encore Mongodb, avec des rendements à deux ou trois chiffres6. Petit problème : tous les investisseurs particuliers ne connaissent pas forcément ces entreprises-là, et, il faut se le dire, n'auraient donc pas investi dans ces titres. Quand on entre dans un sujet aussi spécifique que la sécurité digitale, il devient compliqué d'avoir les connaissances, ou même un ressenti, de l'industrie et d'en connaître les tendances. Utiliser un ETF concentré sur ce secteur permet non seulement d'être diversifié en une seule transaction (et on évite donc de tout miser sur une ou deux entreprises et de se tromper), mais surtout permet d'avoir accès à des entreprises qu'on ne connaissait pas et qui pourtant opèrent pleinement dans ce secteur avec succès.

Bon à savoir : Des actions de certaines de ces entreprises s'échangent à plus d'un demi-millier d'euros en bourse, alors que l'ETF iShares Digital Security, qui contient certains de ces titres, s'échange aujourd'hui à moins de 7euros par part. (7)

L'ETF iShares à regarder

Ceci est une communication publicitaire. Tout investissement entraîne un risque de perte en capital. Les informations ci-dessous sont fournis à date de la rédaction de cet article, mais la composition de l'indice que réplique un ETF peut être modifiée au fil du temps : renseignez-vous donc sur le site du fournisseur avant tout investissement. Vous pouvez y retrouvez la composition de l'ETF au jour même.

• ETF iShares Digital Security UCITS : Les entreprises de cybersécurité sont confrontées à un bras de fer constant avec les hackers. Avec l'essor de l'IA, la sécurité digitale est de plus en plus cruciale, avec des enjeux tant pour les entreprises que pour la géopolitique.

• Exposition sectorielle : Cet ETF réplique l'indice STOXX Global Digital Security, concentré sur le secteur de la sécurité digitale. On y retrouve des sociétés qui vont mettre en place des solutions de doubles authentifications, de protection des données privées et d'infrastructures plus sécurisées.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents.

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama. (8)

A demain pour un nouveau thème !

Rédigé par Sarah Afqir.

1.Source : Financial Times, Ransomware attack on ICBC disrupts trades in US Treasury market, 10 Novembre 2023

2. Source : site du gouvernement américain, Avril 2023

3. Source : BlackRock avec des données de IBM, Mars 2023

4.Source : WEF, Janvier 2023

5.Source : Communiqué de presse de Cybersecurity Ventures, 15 décembre 2022

6.Source : Données publiques, 17 octobre 2023. Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures.

7.Source : Données publiques. Offre à date du 11 décembre 2023. Le cours d'une action varie constamment.

8.A date du 11 décembre 2023

