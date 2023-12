[JOUR 12] L’Avent de l’Investissement : l’intelligence artificielle

(Crédits photo : Freepik / rawpixel.com - )

Aujourd'hui, on va parler ChatGPT, et bien plus. Si cet outil semble nous être tombé dessus il y a un an, l'intelligence artificielle (IA) n'est pourtant pas nouvelle. Mais de récentes avancées ont entrainé un point d'inflexion fin 2022, marqué par la diffusion de ce fameux ChatGPT par OpenAI.

A l'aube d'une révolution

Chez BlackRock, nous pensons que nous sommes à l'aube d'une révolution, à l'instar de la révolution industrielle (passage à l'utilisation de machines) : l'IA peut modifier profondément la manière dont nous vivons et travaillons. Et les progrès seront probablement maintenant exponentiels. Par exemple, ChatGPT utilise des « paramètres » pour fonctionner. Plus le nombre de paramètres est élevé, plus la compréhension d'un modèle est sophistiquée et plus ses résultats sont nuancés. En 5 ans, le nombre de paramètres des modèles de ChatGPT par OpenAI a connu une hausse exponentielle1. La vitesse d'adoption de ces nouveautés évolue aussi de manière significative : il a fallu 5 jours à ChatGPT pour atteindre un million d'utilisateurs, contre 2 ans pour X, anciennement Twitter2, par exemple.

Il faut s'attendre à ce que cette croissance exponentielle des progrès se poursuive. Cela veut aussi dire que les implications de cette révolution sont impossibles à prédire aujourd'hui encore. L'IA servira bien à des gains de productivité à court terme, mais elle ira probablement au-delà. Pour l'anecdote, voici ce que disait le scientifique Amara en 1960 : Nous surestimons l'impact de la technologie à court terme et sous-estimons son effet à long terme. En tout cas, l'IA est déjà en train de remodeler les marchés : les entreprises s'empressent d'adopter cette technologie et les investisseurs essayent de démêler la frénésie de la réalité. L'adoption de l'IA a néanmoins ses limites, et les conséquences potentielles de cette révolution ne sont pas toutes positives. Les risques de cybersécurité sont une préoccupation majeure, et on en discutera une autre fois.

Bon à savoir : Il est difficile de mesurer l'innovation qui a lieu aujourd'hui même. Le nombre de dépôts de brevets relatifs à l'IA peut offrir quelques indices, mais attention : c'est un indicateur imparfait car une grande partie du développement de l'IA se fait de manière publique (open source), ce qui permet au public de consulter, modifier et distribuer les modèles. Les données montrent que l'intérêt pour l'IA ne se limite pas aux entreprises technologiques : à la fin 2021, seulement 65% des brevets relatifs à l'IA concernés le secteur de la technologie. Le secteur de la communication, le secteur industriel et de la consommation discrétionnaire (les biens et services non essentiels) suivaient derrière3.

Pour l'investisseur : c'est comme une chaîne de dominos

Comprendre les implications de l'IA pour l'investisseur demande de regarder tout l'écosystème autour de cette technologie. Faisons un parallèle avec la 4G : elle a déclenché la prolifération des smartphones, jusqu'à permettre la venue d'économies basées seulement sur les applications : comme Uber par exemple. Alors quand on veut tirer parti des progrès de l'IA, il ne faut pas juste « investir sur l'IA » (d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire investir sur l'IA ?) : il faut plutôt regarder ce qui permet l'IA, et ce que l'IA permet ensuite.

Le début de la chaîne de dominos, ça peut être l'infrastructure Cloud4, les puces et les semi-conducteurs. Sans ces premiers dominos, peu est possible : d'où la course mondiale un peu folle aux semi-conducteurs cette année 2023, qui a propulsé un des fabricants au top 7 des entreprises technologiques. Nous pensons cependant que davantage de capitaux pourraient être investis dans la production de puces, d'autant plus que des pays tels que les États-Unis encouragent la production nationale. Les dominos suivants couvrent les modèles fondamentaux, les données utilisées pour entrainer et pour alimenter les applications, et l'infrastructure pour supporter et loger ces données. La demande pour ces solutions digitales devrait dépasser l'offre. Enfin, les derniers dominos sont les applications qui vont exploiter ces progrès et les interfaces avec lesquelles nous allons interagir, et ce, à travers tous les secteurs.

Chez BlackRock, nous pensons que c'est tout l'écosystème de l'IA qui va bénéficier de ces progrès sur le long terme. En tant qu'investisseur, il est possible d'être exposé à des parties de cet écosystème à travers des ETF, placés en « satellites » de nos portefeuilles.

Les ETF iShares à regarder

Ceci est une communication publicitaire. Tout investissement entraîne un risque de perte en capital. Les informations ci-dessous sont fournis à date de la rédaction de cet article, mais la composition de l'indice que réplique un ETF peut être modifiée au fil du temps : renseignez-vous donc sur le site du fournisseur avant tout investissement. Vous pouvez y retrouvez la composition de l'ETF au jour même.

• ETF iShares MSCI Global Semiconductors UCITS : Les semi-conducteurs, l'un des premiers dominos pour permettre au reste de la chaîne de progresser. L'engouement du marché pour l'IA s'est largement concentré sur les fabricants mondiaux de puces jusqu'ici, compte tenu de l'intensité de calcul nécessaire pour entraîner et développer les modèles d'IA. Nous pensons qu'il n'est pas trop tard : davantage de capitaux pourraient être investis dans la production de puces, d'autant plus que des pays tels que les États-Unis encouragent la production nationale.

Exposition sectorielle : Plus de 250 entreprises* opérant sur la chaîne d'approvisionnement du secteur des semi-conducteurs.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents.

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama.

• ETF iShares Digitalisation UCITS : La digitalisation a bouleversé le commerce traditionnel (e-commerce), la communication (médias sociaux, streaming) et l'infrastructure (passage du physique au numérique). Et cette digitalisation croissante dans tous les secteurs génère un déluge de données. Le monde doit se préparer non seulement à utiliser ces données avec l'IA, mais aussi à les sécuriser, les stocker et les traiter.

Exposition sectorielle : Entreprises fournissant des services digitalisés : Spotify ou Amazon par exemple*, et les entreprises qui fournissent la technologie pour permettre cela : des entreprises de cybersécurité qui ne sont pas forcément connues du grand public et Visa ou Mastercard* pour les paiements par exemple.

Exposition géographique : Marchés développés (à plus de 70% aujourd'hui*) et émergents

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama.

• ETF iShares Automation & Robotics UCITS : Les progrès de la robotique, boostés par l'IA, bouleversent les besoins traditionnels de la main-d'œuvre. L'automatisation a le potentiel de renforcer la productivité des travailleurs et peut donner un avantage notable aux entreprises, aux secteurs et aux économies qui exploitent en complément l'IA dans ce domaine.

Exposition sectorielle : Plus de 140 entreprises* qui développent des technologies dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et les entreprises qui permettent cela comme les fournisseurs de puces et semi-conducteurs.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents avec une exposition majoritaire aux Etats-Unis, avec le Japon en seconde position.*

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama.

• ETF iShares Digital Entertainment and Education UCITS : La distribution de contenu se déplace vers des plateformes numériques (médias, éducation) où l'IA est utilisée pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et personnaliser le contenu.

Exposition sectorielle : Les entreprises liées au marché du jeux vidéo comme les développeurs mais aussi les fabricants de consoles ou de puces graphiques. On retrouve également les plateformes qui distribuent et diffusent du contenu et les entreprises produisant le matériel électronique nécessaire à cette transformation digitale.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents.

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama.



A demain pour un nouveau thème !

Rédigé par Sarah Afqir.

*Au 08 décembre 2023.

1. Source : BlackRock Investment Institute avec des données d'Open AI, Cornell University, Semafor, JPMorgan, Reuters. Novembre 2023.

2. Source : Exploding Topics, Number of ChatGPT Users. Décembre 2023

3. Source : BlackRock Investment Institute, avec des données du Bureau américain des brevets et des marques (USPTO). Novembre 2023.

4. Infrastructure cloud : ensemble des éléments matériels et logiciels nécessaires pour mettre en œuvre la puissance de calcul, le réseau et le stockage, ainsi qu'une interface permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs ressources virtualisées.

