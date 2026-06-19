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Jolt Capital : Tomohiko Tanaka nommé value creation partner à Tokyo
information fournie par AOF 19/06/2026 à 10:58

(Zonebourse.com) - Jolt Capital, acteur européen du growth capital dédié à la deeptech, annonce la nomination de Tomohiko Tanaka au poste de value creation partner. Le Dr Tanaka travaillera en étroite collaboration avec les sociétés du portefeuille de Jolt Capital afin d'accompagner leurs équipes dirigeantes sur les enjeux de stratégie d'innovation, d'excellence en R&D, de développement produit, de propriété intellectuelle et de croissance internationale. Il sera basé à Tokyo aux côtés d'Akira Okada, managing director de Jolt Japan.

Le Dr Tanaka apporte près de vingt ans d'expérience dans les technologies médicales, le management de l'innovation et la direction de la R&D. Plus récemment, il occupait le poste de director of the center of development excellence d'Olympus, où il pilotait des initiatives mondiales visant à harmoniser les processus de R&D entre le Japon, l'Europe et les États-Unis.

Avant de rejoindre Olympus, il a occupé des fonctions de premier plan dans la recherche et l'innovation chez Fujifilm et Hitachi, où il a dirigé le développement de technologies de rupture dans les domaines de l'imagerie par ultrasons et de la chirurgie mini-invasive.

Inventeur de plus de 30 brevets et auteur de plus de 25 publications scientifiques évaluées par des pairs, le Dr Tanaka s'est forgé une solide réputation dans la transformation de technologies avancées en succès commerciaux et cliniques. Parmi ses réalisations figure notamment le développement pionnier d'une technologie de visualisation du flux sanguin par ultrasons, menée en collaboration avec des institutions de premier plan à travers le monde.

Le Dr Tanaka est titulaire d'un doctorat (PhD) en génie mécanique de Stanford University ainsi que d'un MBA de Bond University (Queensland, Australie).

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